Dos dogos atacaron a nene de 3 años: "Se salvó porque la abuela lo cubrió"

Tres perros atacaron a un nene de 3 años cuando pasaba con su abuela por la puerta de una casa de la localidad platense de Los Hornos y ahora está internado en terapia intermedia en el hospital de Niños de La Plata."Ellos iban caminando pero de golpe, desde un portón que estaba abierto, salieron dos dogos y un pitbull directamente a atacarlos, y agarraron al nene", contó su tía a TN. Según contó la mujer, las mordeduras le provocaron una lesión en un pulmón y tuvo que ser operado.El hecho, que ocurrió este martes por la tarde, podría haber terminado en una tragedia si la abuela del chico no hubiera reaccionado enseguida tirándose sobre su nieto tratando de alejar a los animales. "Ella tiene tres mordeduras, una en el pecho y otras dos en su brazo izquierdo. Ahora quedó con un grave cuadro de presión", señaló la mujer.Con gran preocupación, la tía del menor resaltó que los perros no están vacunados y pidió que alguien se haga responsable para que "no maten a nadie". La denuncia penal fue realizada en la Comisaria Tercera.