El Ventilador: Algunas opiniones sobre la discriminación

Si bien con el paso de las décadas y gracias a las diferentes luchas sociales los derechos han ido avanzando, también es cierto que a menudo se conocen noticias de actos de intolerancia y discriminación que no deja de sorprender y preocupar. Entonces, ¿son sólo los derechos ganados la garantía para disminuir los actos de intolerancia?¿Qué dice hoy la Ley en relación a las denuncias por estos motivos? ¿Cómo funciona el INADI y qué respuestas concretas les da a estos ciudadanos violentados por sus identidades? Y por otra parte, ¿se enseña hoy en las escuelas contenidos sobre los derechos de todos los sectores sociales?-"¿Cuándo van a hablar de los daños de los jugos, aguas saborizadas y la famosa Coca Cola que mata y produce todos los causantes de la artrosis y dolor de huesos? Porqué tanto consumismo de porquerías, si estamos hechos el 80 por ciento de agua en nuestro cuerpo".-"Apoyo a esa deportista. Soy jugadora de básquet y pasamos lo mismo. Discriminación de espacios en los clubes y esto es desde hace más de 35 años. Siempre se prefirió el masculino... Desde inferiores a mayores".-"Saludos a Nina. Quiero aclarar que los vegetarianos tampoco comemos todos los derivados de lácteos, no consumimos yogurt (por la gelatina), no mermeladas (por el carmín) ni muchas galletitas por grasa y oleomargarina. Tampoco utilizamos a los animales como ropa, experimento ni entretenimiento. Celebro que hoy ser vegano o vegetariano es mucho más común y respetado que hace quince años atrás".-"Los veganos no tienen ni idea de lo que está diciendo".-"No sé si se les puede aclarar sobre los animales, porque están diciendo cualquier cosa. Qué lástima que se ocupe un medio importante para decir pavadas o invitar a personas que no conocen de campo y dicen lo que se le viene a la cabeza".-"Yo soy carnívoro, pero comparto y coincido con los veganos cuando la vaca o novillo antes de morir reciben choque eléctrico en frigorífico y en el campo se degüella ¿y si a una persona le hacen eso sufrirá?".-"Quiero mandar un saludo a través de este medio y agradecerle de todo corazón a Macarena. Es una persona muy humana y agradable, tengo mi madre con discapacidad y Macarena siempre ha tratado de solucionarme los problemas en Iosper. Personas como ellas son pocas".-"Soy un chico Trans y la verdad que es muy bueno el programa. La forma en que se informa es un buen paso a que muchas personas logren desconstruir mucho su pensamiento. Le mando besos enormes a Maca, que es una persona increíble por toda su historia y porque es una mujer fuerte".-"Quiero decirle a mi hermana Carla que es nuestro ejemplo a seguir. Y la amamos mucho con su sobrina Olivia".-"Creo que sobre todo en la tele no hay que hablar sin saber. El señor de traje negro dice cosas como que las vacas no sufren cuando se las ordeña y se ve que nunca vio una ubre. El veganismo es el futuro. Los amo, Fran y Nina".-"Estoy viendo a mi amigo Juan Aranguiz y lo quiero felicitar por su fuerza, dedicación, esfuerzo y esmero. Jamás puso en primera plana su disfluencia, al contrario la "usó" para salir adelante y ser cada día mejor. Los felicito a todos. Cada día se hace más necesario hablar de estos temas y particularmente de discriminación".-"Conocer personas como ustedes con estas ganas de superarse me emociona y llena de orgullo. Felicitaciones. ¡Genio, Puny!".-"Mucha prensa para esas ideologías raras o nuevas, como las quieran llamar. Respeto. No quieran imponer ideas raras (veganos). Ellos creen en algo que suponen. Se victimizan y se creen con más privilegios".-"¿Por qué no hay rampas en la mayoría de los consultorios médicos? En algunos hay terribles escaleras".- ¿Por qué se victimizan los invitados? Empecemos por valorarnos nosotros mismos. Hay cosas peores".-"Las cosas se consiguen por capacidad, no por género. Si sos capaz, conseguís lo que buscás".-"Gracias a Macarena. Es una genia que siempre trata de resolver todo".-"El Estado debe contratar por concurso, no por trans".-"Soy obesa desde niña. Hoy, a los 43 años, me animé a ir a la playa en bikini. Amarse a une misme, es el mayor acto revolucionario. Más amor y empatía por favor".-"¿Rampas? Para bajar a cardiología del sanatorio la entrerriana que está en el subsuelo "no hay rampas". Gente en silla de ruedas debe ser cargada por voluntarios. Si esto pasa en un sanatorio privado, imagínense lo que es en el resto de la sociedad. Soy Sergio, muy bueno el programa.-"Que Dios me disculpe llevaron una vegana ¿pero qué come que esta re gorda y es vegana?".-"Tolerancia es convivir con la diferencia y respetarla. Hay gente que se discrimina sola, porque si para "hacer valer sus derechos" insulta y rompe, yo no tengo por qué tolerarlos".