El Ventilador: ¿Qué ves cuando me ves? Entre la tolerancia y la discriminación

¿El ejemplo comienza por casa?

"En el fútbol femenino falta apoyo, visibilización e involucrarnos"

Carolina Benke, jugadora de fútbol y fundadora de Arenas FC

"Hemos perdido la capacidad de humanizarnos, de vernos distintos"

Macarena Cornejo, militante trans

"La gente se burla o discrimina por total desinformación"

Nina Quirós Abasto, vegana, activista, feminista

"Se confunde muchísimo el hacia dónde vamos nosotros como veganos"

Franco Moreyra, vendedor de comidas veganas

"Fue difícil, más que nada en la niñez, pero después de la adolescencia ya no te importa nada"

Carla Colman cuenta con una "historia de superación" importante

"Tuve suerte de no sentirme discriminado en mi infancia"

Juan Aranguiz es docente con disfluencia (tartamudez) en nivel primario y secundario

La opinión de los panelistas

Si bien con el paso de las décadas y gracias a las diferentes luchas sociales los derechos han ido avanzando, también es cierto que a menudo se conocen noticias de actos de intolerancia y discriminación que no deja de sorprender y preocupar.Entonces? ¿son sólo los derechos ganados la garantía para disminuir los actos de intolerancia?La orientación sexual o identidad de género fueron siempre uno de los aspectos más juzgados, señalados y castigados. Pero aún con conquistas y hasta avances en la educación, se siguen sumando nuevos sectores que son objeto de discriminación.Los ambientalistas, los veganos, los que visten y hacen uso libre de la moda, los extranjeros en un país y muchos otros, son hoy a menudo quienes denuncian actos violentos o de intolerancia.¿Qué dice hoy la Ley en relación a las denuncias por estos motivos? ¿Cómo funciona el INADI y qué respuestas concretas les da a estos ciudadanos violentados por sus identidades?Cuando hablamos de prejuicios, críticas destructivas, intolerancia y discriminación, la educación y cultura de un pueblo se ubica de lleno en el foco de la cuestión.Algunos especialistas afirman que el "miedo a lo desconocido o diferente" es una condición casi innata de la condición humana.Otros, en cambio, aseguran que esa ignorancia se construye desde pequeños y se combate con educación y cultura.Lo cierto es que, en un país como el nuestro construido en base a la unión de razas, etnias y culturas, las denuncias por discriminación siguen estando a la orden del día. Las noticias a diario reflejan hechos de este tipo, incluso, con altos índices de violencia.Pero, más allá de la formación que una persona pueda recibir en su familia o en la escuela, los políticos? ¿son también constructores de un mensaje que forma el modo de comportamiento de una sociedad?Hoy, por ejemplo, el presidente Alberto Fernandez hizo alusión en su discurso de asunción a los derechos de las minorías e, incluso, hizo el ingreso a la casa Rosada junto a su hijo que portó los colores de la diversidad sexual en el pañuelo de su saco.Si bien los gestos transmiten mensajes muchas veces muy potentes? ¿alcanzan para la transformación necesaria en relación a la lucha de un sector? ¿Cuáles son las políticas públicas que el estado debe garantizar para combatir los delitos y hechos que tienen a la intolerancia y a la discriminación como protagonistas?, indicó que ""."Falta apoyo, visibilización e involucrarnos.El fútbol acá en Paraná y en todo el mundo se ha jugado desde siempre. Las mujeres practicando fútbol siempre estuvieron pero fuimos apartadas", dijo.Asimismo, remarcó que "".", resaltó.Consideró que "desde el deporte podemos hablar muchísimo.Eso moviliza cuestiones muy internas de la sociedad, de algo que está muy marcado y estructurado".", relató.Contó que "pensé en armar algo para nuestras gurisas, para las que vienen."., dijo que "".", comentó.Asimismo, indicó que "este tipo de situaciones cuando llegan a la Justicia, sigue costando que por ejemplo se caratule una causa como travesticidio respetando la identidad sexual de la persona al momento de su fallecimiento en un acto violento. Pasó en un montón de casos".Hay falta de humanización, de poder vernos distintos. Para mí no estamos mejor", resaltó.", dijo., aseguró que "".Estamos en contra de eso, no de los trabajadores que tienen cinco gallinas. Vamos en contra del sistema porque está todo construido para alimentarse de una forma", dijo.Indicó que "Te disfrazan los nombres de las cosas que aparecen en los alimentos. Si uno investiga se encuentra con muchas cosas".", comentó.Soy gorda desde muy chiquita y hay espacios que no habitamos. Ver una gorda en la televisión es un montón porque a la gente le choca. No nos vemos representados en ningún lado", consideró.Y agregó: "las personas que nos educan deberían estar a cargo de que no nos lastimen. Cuando he tratado de decirle a alguien que no haga tales comentarios porque me hace sentir mal, me dicen que me lo tome como si no pasara nada"., dijo que ""."Dentro de los círculos en los que me he movido siempre he encontrado amigos que han sido vegetarianos o veganos y cuando conozco lo que es el veganismo lo hice mediante las redes sociales.", comentó.Aseguró que ""., producto de una amputación congénita de brazo izquierdo. "Fue difícil, más que nada en la niñez que se te ríen, se te burlan, pero después de la adolescencia ya no te importa nada", confió.Cuando tenía alrededor de 20 años, "conocí a una persona, que fue mi amiga, que fue mi ejemplo. Entendí que tenía que amarme así, dije 'ya está'. Una sola vez me pasó en una tarjeta de crédito, hice cola en prioridad, nunca hago, pero estaba lleno.Esto fue hace cuatro años, cuando estuve embarazada no hice cola en prioridad, por miedo a que me pase lo mismo", indicó.En cuanto a su discapacidad indicó: "El embarazo de mi mamá fue normal, si bien tuvo presión alta. No se sabe bien por qué de la amputación genética (que sufrió Carla).A la amputación genética hoy se la denomina agenesia".En los encuentros de gente con este tipo de discapacidad "un papá se re emocionó cuando veía cómo cambiaba yo a mi nena.Cuando me ven con la nena es como que se asombran, es como pensar que como me falta la mano, no puedo ser mamá", dijo.Colman mencionó, que. "Es complicado, a veces lo naturalizo, pero los chicos no, entonces tengo que bajar la clase y explicarles porqué yo me trabo al hablar." Influye en su problemática, "los cambios de escuela, de aula, los nervios, son cosas que a uno lo ponen nervioso".", detalló.Dijo que comenzó a estudiar la carrera "un poco obligado", aunque después comenzó a amar la docencia. Y en el profesorado se topó con inconvenientes ya que "tuve que pelarla, demostrar que yo podía, es toda la vida demostrar al otro que uno puede, y eso es agotador"."Tuve suerte de no sentirme discriminado en mi infancia, y si me discriminaron, no me enteré", aportó.Detalló que le cuesta hablar "cuando voy a pedir algo a algún lugar, a comprar"."Me costó mucho salir adelante, siempre creí en mí, en mi fuerza, mis padres me llevaron desde los cuatro años a fonoaudióloga, hasta los siete. El tratamiento temprano es lo principal para una persona con disfluencia", indicó.Manifestó queHice cursos de oratoria para poder desenvolverme mejor".aportó el docente., indicó que "hay una pulsión de odio dentro del ser humano que es posible y que ha venido desde el origen de los tiempos y que hay determinados motores que la alimentan y convalidan"., manifestó que "hay que aprender a convivir con el otro, a respetarlo. Ni las minorías pueden imponer un criterio a las mayorías, ni las mayorías pueden hacer lo mismo con las minorías. Hay que convivir y así se sale adelante"., afirmó: "¿De qué hablamos cuando hablamos de minorías? Si hay minorías, ¿hay un sector de la sociedad, en todo caso, dominante?, ¿Cuáles son esos derechos que han conquistado estas minorías, menos comprendidas? ¿Cuándo estos derechos no son respetados? A diario salen a la luz situaciones que tienen que ver con discriminación".rescató una noticia que da cuenta de que "se prohibió el uso de vestimenta típica boliviana para los funcionarios públicos en ese gobierno. Hoy es un día importante porque se cumple un año más de la democracia en Argentina. El tema que tenemos hoy en debate tiene que ver con ampliar derechos y agrandar y perfeccionar la democracia".opinó: "¡Qué mundo diferente sería si todos nos aceptásemos y supiéramos que no somos únicos, que existe otro ser que piensa distinto y que su pensamiento es tan válido como el de nosotros!".