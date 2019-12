Impulsan que los protectores solares tengan cobertura médica

Fabio Quetglas, diputado nacional, presentó en el mes de marzo un proyecto de ley en donde se promueve que los protectores solares tengan cobertura médica. La iniciativa ingresó a la Cámara Baja por la comisión de Salud, pero no avanzó ya que, durante la segunda mitad del año y en plena disputa electoral, dicha comisión no se reunió. "Es un proyecto con consenso y tiene estado parlamentario, debería ser ley el año que viene", dice Quetglas, y suma: "Un estudio científico hecho en Estados Unidos atribuye a la exposición solar casi el 90% de los casos de melanoma, y sostiene que ese tipo de cáncer de piel crece entre 2% y 3% anual".



Uno de los principales motivos de esta iniciativa reside en los altos precios del producto para el cuidado de la piel.



En este sentido, Quetglas manifestó que "la industria farmacéutica comenzó hace años a producir la protección solar que antes no existía. Esta innovación tecnológica es cara económicamente porque se pagan patentes".



"Hay gente que tiene que usar ese producto todo el año, sobre todos en pieles muy blancas. En sí, el protector solar es recomendado para todos y lo cierto es que un factor de protección es inalcanzable a la hora de comprar", explicó.



El proyecto de ley no solo impulsa a que el producto deje de ser considerado como un producto de belleza, sino que también pase a integrar el Programa de Prestaciones del Plan Médico Obligatorio con el objetivo de que tenga cobertura médica completa. Los precios de los protectores Por su parte, Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y presidente de la Unión de las Obras Sociales, agregó que desde el sector "entienden que el principal problema es el precio" de estos productos.



"Los protectores solares previenen problemas solares y dermatológicos, que en el caso más extremo es el cáncer de piel, y según la OMS se deben usar todo el año", indicó.



Frente a este escenario coincidió en que "la discusión principal es si lo deben cubrir las obras sociales porque el problema principal es el precio".



"Para nosotros el tema es el precio. Un protector solar vale $900, $1.200, $1.300 cuando sabemos que el costo de ese producto ronda los $40 o $50. Es impagable y tiene un costo mucho menor y eso es lo que se tiene que discutir", subrayó.



En ese sentido manifestó que "la salud tiene que estar regulada". "Terminamos cuatro años de salud desregulada y nuevamente con la incorporación de Ginés González García que entiende que hay que pararse distinto frente a los laboratorios es una salida".



"El próximo superintendente de salud seguramente va a poner en discusión la inclusión de los protectores solares en el PMO (Programa Médico Obligatorio) para que tenga descuentos en las obras sociales", estimó.



"Los protectores solares están con una tasa de 2.000% y es un producto farmacéutico con una crema y protector solar de los rayos tóxicos que son UVV y UVA, que son los que hacen daño a la piel", explicó.



Por último, Peretta se mostró esperanzado en que el nuevo ministro de Salud se pare distinto frente a los laboratorios. "Él dictó la ley de genéricos y cuando se fue dejó de cumplirse o la efectividad bajó un 40% al 8% y la expectativa de la vuelta de Ginés es importante", destacó.