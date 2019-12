Niño de 10 años abrió un comedor en su casa para ayudar a sus amiguitos

La solidaridad y las ganas de ayudar a quienes más lo necesitan no tienen límites y mucho menos edad. En San Juan, un nene de 10 años cumplió un sueño al crear en su propia casa un merendero para ayudar a sus amigos y vecinos de su cuadra. El pequeño héroe se llama Lautaro Vera Cataldo y es oriundo del barrio María Auxiliadora, ubicado en la localidad de San Martín.



El comedor se llama "La Guardia del León" y funciona diariamente en el living de su casa. Allí recibe a unos 20 chicos humildes de la zona que disfrutan de una rica merienda con chocolate y galletas. Según contó el joven a Diario Huarpe, este proyecto nació hace meses atrás pero recién pudo concretarlo, con ayuda de sus padres, la semana pasada.



Lautaro es un chico muy conocido en el departamento San Martín. Fue bautizado como el defensor de los niños de su escuela, Ernestina Echegaray de Andino, y de su barrio. Semana atrás su historia de solidaridad salió a la luz cuando le regaló un par de medias nuevas, que le había regalado su mamá, a un compañerito que tenía las zapatillas rotas. Ese gesto lo llenó de satisfacción pero también de preocupación por miedo a que lo reprendieran sus padres.



"Apenas ingresó me dijo: `Mamá espero que no te enojes conmigo, le di mis medias a otro nene porque estaba pasando frío", contó la mamá, Natalia, quien agregó que la actitud de su hijo la emocionó y enorgulleció.



Quienes lo conocen dicen que es un defensor de los derechos de los chicos y sufre cuando un menor no tiene para comer. Además aseguran que a futuro le gustaría trabajar para ayudar a los niños que más lo necesitan.