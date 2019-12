Repudiable: Vandalizaron puertas y paredes de una escuela con pinturas

Vándalos derramaron pinturas en diferentes espacios de la Escuela Primaria Nº 53 "María Auxiliadora" de Chajarí, manchando paredes y puertas, entre otros lugares.El apoderado legal de la escuela, Carlos Percara, y su directora, Gloria Dalmazo, expresaron asu indignación ante este hecho. "Vinimos para comenzar a preparar el acto de colación, y mirá con qué nos encontramos", comenzó diciendo Percara. Luego expresó que "hay espacios pintados y salpicados con pinturas de color verde y azul. No tenemos idea de quien pudo haber sido".En tanto Dalmazo, sostuvo que "no es la primera vez que nos ocurre algo así. En general los lunes, cuando venimos temprano a abrir la escuela, el ordenanza suele encontrarse con sillas desparramadas o con algún banco fuera de lugar, además de carteles destrozados. Por lo visto ingresan los sábado por la noche"."Posiblemente, y de acuerdo a lo que nos expresó la Policía, ingresan por los techos", señaló Dalmazo. A su vez, dijo que "sobre los techos quedaron marcas de pisadas con pintura, y también hay escritos en dicho lugar".Percara referenció que "a nosotros nos produce mucha tristeza esto, ya que nos cuesta mantener la escuela, ya sea haciendo arreglos, pintando, etc. Además hay que tener en cuenta que esto se mantiene gracias a la cuota que pagan los padres de los chicos"."Si bien no es un hecho grave, nos ocasiona muchos inconvenientes, porque hay que limpiar y volver a pintar", lamentó."Afortunadamente no ingresan, pero hacen estos daños que también incluyen a muebles que están en la parte exterior de la escuela", puntualizó Dalmazo. También destacó que "a la pintura la trajeron desde afuera, porque nosotros al material que utilizamos para mantenimiento la guardamos en una sala, y ellos ahí no ingresaron"."Pedimos que por favor reflexionen y esto no vuelva a ocurrir. Nosotros queremos tanto a nuestra escuela, y debemos destacar que nada recibimos por parte del Gobierno, sino que todo lo que recibimos son aportes de los padres", resaltó la directiva.