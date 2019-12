Milagrosa recuperación de bebito de un año que sufrió asfixia tras caer en balde

Un bebé se cayó en un balde con agua, sufrió asfixia por inmersión y lo salvaron. El nene fue encontrado por su hermano de 13 años, cuando el cuerpito del pequeño, estaba sumergido en el agua sucia, con la que estaban limpiando el piso. Estaba aprendiendo a caminar y en un descuido caminó y cayó en el balde de 20 litros.Luis Stigarrillo su padre contó lo ocurrido, más tranquilo y liberado por la recuperación del pequeño de once meses y medio , "fue adentro de la casa estaban limpiando el piso. Él está empezando a caminar y se cayó el balde", dijo y agregó que "esto pasó el martes, fue un milagro pensábamos lo peor. Lo reanimé porque yo sé hacer RCP y lo llevamos a la sala el venía muy mal", dijo su padre aEl bebe estuvo en la UTI del Masvernat y durante dos días no reaccionaba, ya que solo tenía los signos vitales, estuvo un día sedado hasta que empezó a evolucionar, el milagro se había cumplido cuando se despertó. El padre del bebé relató lo sucedido.

Fue un milagro

Eran sus primeros pasos

"El neurólogo nos dijo que fue un milagro no podía creer como estaba y como se recuperó tenemos que agradecer a toda la gente que le salvo la vida, a las enfermeras del centro de salud de Los Charrúas, a los médicos y al personal de la terapia infantil del Masvernat a todos, a veces hay que creer en esas cosas", dice su padre.Aparénteme no habrá daños neurológicos en el menor, ni secuelas es pronto para decir eso pero la tomografía no reveló nada.Según indicó su padre, el nene fue encontrado por su hermano de 13 años. El cuerpito del pequeño estaba sumergido en el agua sucia con la que estaban limpiando el piso."Para nosotros es un volver a nacer. Él nos reconoce, se ríe con nosotros es increíble lo que paso, el andaba gateando y eran sus primeros pasos, por eso hay que esperar cómo sigue. Quiero agradecer todo el apoyo que tuvimos", dice emocionado Luis.