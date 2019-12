Nutricionistas afirman que el Mate no puede sustituir el agua ni los lácteos

Fuente de antioxidantes

Amargo y sin edulcorante

Contraindicaciones

No hay discusión que el mate es la infusión favorita de los argentinos, un ícono nacional que se hace presente en cualquier ámbito, ocasión y lugar. Esta bebida promueve los vínculos sociales a la vez que reporta un montón de beneficios para la salud. La opinión de nutricionistas y en qué casos es contraproducente.. "Cabe aclarar que esto no suple la hidratación, porque mucha gente tiene al mate como forma de hidratarse y esta solo se produce al beber agua sola", advirtió Cecilia Sánchez, licenciada en nutrición (MN: 5597).Por su parte, Teresa Cóccaro, licenciada en Nutrición (MN: 5705), agregó: "El mate se puede tomar sin problema, siempre y cuando la persona sea sana,. Muchas veces, lo que piden en el consultorio es cambiar esta infusión por el café con leche, por ejemplo.".El mate es antioxidante, es decir, previene la acción de radicales libres y podría tener una influencia preventiva en las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, pero no aporta. "Siempre y cuando se tome con edulcorante o amargo no genera efecto contradictorio contra la salud. El azúcar sí puede contribuir al sobrepeso o al aumento de los triglicéridos", consideró Cóccaro en diálogo con"La idea es que sea amargo y, si es posible, que no lleve ningún tipo de endulzante. Por ahí que sea algo natural, como coco rallado o un poco de miel. Si se le agrega edulcorante, que sea un stevia más natural", recomendó Sánchez., es otro elemento que uno debe tener en cuenta a la hora de tomar mate. Los argentinos aman la infusión caliente, pero pasarsesegún la yerba con la que se prepara. "Es bueno elegir algún tipo de yerba orgánica que no tenga tanto polvo, ahora hay más oferta que antes", indicó Sánchez.la mateína es un estimulante y energizante. Por ello, no se recomienda el consumo de mate a aquellas personas con dificultades para dormir o conciliar el sueño, sobre todo, si se consume después de las cinco de la tarde. A partir de esa hora es mejor dejar la infusión.consumir mucho mate puede recargar a los riñones de solutos.la mateína, al igual que la cafeína, la puede incrementar. Asimismo, puede ser contraproducente para las personas que sufren de presión baja porque al ser diurético, aunque en este último punto no hay consenso médico.si la yerba que se emplea está muy procesada o con mucho polvo puede dar distensión abdominal, acidez o reflujo.en el caso de estar esperando un hijo el consumo de esta infusión no está contraindicado, pero sí se recomienda bajar la frecuencia, salvo que esa persona tenga una gastritis o un reflujo o acidez que directamente se saca de la dieta.