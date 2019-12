Las opciones y precios de las colonias de vacaciones para los chicos en Paraná

Buena alternativa

Propuestas y opciones

En el Parque Berduc

Beneficios

Qué hay que tener en cuenta

Colonia confiable

Los meses de receso escolar pueden llegar a convertirse en una odisea para más de una familia. «Qué hacer con los chicos en casa», es una de las cuestiones por estos días.Pileta sí, pileta no, cerca de casa o del trabajo. Levantarlos temprano o darles vacaciones de horarios. Los interrogantes de los padres que trabajan dentro y fuera del hogar pueden llegar a ser infinitos cuando comienzan las vacaciones.. Este período de descanso es necesario para que los niños recarguen energía para el comienzo del próximo año lectivo.. El objetivo común es acercarlos, de forma lúdica y recreativa, a la práctica de la natación y de otros deportes. Por medio de juegos y dinámicas grupales, los chicos aprenderán sobre diferentes deportes que se practican en las entidades.Entre las actividades que se pueden realizar en la mayoría de las colonias, desde las secretarías se indicó aque se hace hincapié en la práctica de la natación, que sería la favorita de la temporada, junto con voley, fútbol, básquet, handball y juegos en equipo, todo dividido en grupos según las edades.En algunas también se celebra el Día del Niño, la llegada de los Reyes y se festejan los cumpleaños. Además, se organizan paseos en bicicletas, bailes de disfraces y campamentos para cerrar cada período.. Por otra parte, desde las instituciones se informó que ninguna de las colonias se suspende por lluvias.. La colonia de vacaciones para el socio cuesta $ 2500 y para no socios $ 3000. De lunes a viernes de 8 a 12Inicia el 9 de diciembre y el primer período se extenderá hasta el 3 de enero.El segundo comenzará el 6 de enero hasta el 31 de ese mes; y en febrero será del 3 al 14.. Este 3 de diciembre comenzará la colonia de vacaciones en la sede central, será de lunes a viernes de 8.30 a 12. Los precios son los siguientes: para un socio $ 4500, para dos hermanos, $ 7200; y para tres hermanos, $ 9300. Para no socios: $ 5800, indivual; para dos hermanos, $ 9300; y para tres, $ 13600.Se realizará un 10% de descuento si se quiere contratar diciembre y enero.. Comienza este lunes y se extenderá hasta el 27 de diciembre el primer período. A partir de las 7.30 se reciben los chicos, las actividades comenzarán a partir de las 8 y se desarrollarán hasta las 12. De 3 a 13 años.Precios: socios, $2050; dos hermanos $ 3100; y no socios, individual, $ 2700 y dos hermanos, $ 4100.. De 9 a 12, comienza el 9 de diciembre, el segundo período será en el mes de enero y se completará con 15 días en febrero.Precios: socios, $ 2000; y no socios $ 3000, con un adicional de $ 500 se puede extender el horario de 7.30 a 13.. Comienza este lunes y se desarrollará de 8 a 12.30, de 4 a 12 años. Precios: socios, $ 2500, dos hermanos $ 4500; y no socios, individual, $ 3600; y dos hermanos, $ 6630; y de 9.30 a 12.30, socios $ 2000 y no socios, $ 3000.. La colonia comenzará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, para el primer período. Será de lunes a viernes de 8 a 12 o de 9 a 12, para niños de 3 a 12 años. Precios: por dos semanas, de 8 a 12, $ 1700 y de 9 a 12, $ 1300; por siete semanas, de 8 a 12, $ 5000 y de 9 a 12, $ 4200, para socios. No socios: siete semanas, de 8 a 12, $ 5600; y de 9 a 12, $ 4800.Una oferta deportiva gratuita durante las vacaciones se realizará en el Parque Berduc, en calle Salta 756. La misma está destinada a chicos de 6 a 12 años.Las inscripciones para la misma, como también para natación para jóvenes y adultos, comienzan este martes y pueden concretarse en la secretaría del Parque, de 8 a 12 y de 14 a 18.Se requiere certificado médico.En el Parque Berduc, este martes comienzan las inscripciones para la colonia de vacaciones, gratuita.En las colonias de vacaciones los chicos logran:-Ser más tolerantes, socializarse.-Hacer nuevas amistades con las que comparten juegos y actividades.-Aprender nuevas formas de llenar el tiempo libre en relación con otros, sin depender tanto de la tecnología.-Ganar autonomía y confianza en uno mismo.-Ayudar, colaborar, crear y trabajar en equipo.-Establecen valores que contribuye a la formación del individuo.-Permite el desarrollo integral de la persona.-Fomenta el uso constructivo del tiempo libre.-Da oportunidad para practicar situaciones de mando.-Contribuye al desarrollo de la personalidad.-Despierta la sensibilidad social.-Mejora la autoestima.A la hora de decidir es importante que los padres sepan qué van a hacer los hijos durante la jornada, que conozcan que personas estarán a cargo del grupo, que dejen sus datos personales para poder contactarlos en caso de ser necesario.Luego, una vez comenzada la actividad, es importante preguntarles a los chicos cómo se van sintiendo y si les agrada el lugar y la gente. Hay que evaluar que la colonia cubra tanto las necesidades de los niños como la de los adultos.Tomar agua es vital para que los chicos no sean víctimas de golpes de calor.Una colonia para ser confiable deberá contar con:-Lugar habilitado para tal actividad.-Limpieza, seguridad y comodidad.-Coordinadores confiables y capacitados.-Entendimiento, respeto y comprensión hacia los niños.-Personal calificado para responder a situaciones de riesgo.-Seguimiento personalizado de los niños.