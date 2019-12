Pesar en Federación por la muerte de destacado soguero, luthier y profesor

Ángel Domingo Fontana, destacado personaje de Federación, falleció este sábado por una falla cardiorrespiratoria, confirmaron fuentes policiales. El hombre, de 60 años, fue hallado sin vida a la vera de un tajamar.El cuerpo de Fontana fue encontrado a la vera de un pequeño tajamar a las 19:30hs de este sábado en las inmediaciones del kilómetro 9 de la Autovía 44, en el centro tradicionalista "La Posta".Fue su hermano quien expresó que el hombre se había dirigido hasta el lugar a buscar agua para los animales.Personal de emergencias confirmó que los signos dan cuenta de una falla cardiorrespiratoria. Se informó al médico policial en turno, quien una vez en el lugar confirmó las causales mencionadas.Fontana era autor del libro "La artesanía tradicional del cuero en la Mesopotamia Argentina", de Editorial Hemisferio Sur. "No sólo escribió un libro con prolijidad y conocimiento, y con claras y precisas explicaciones, sino que, además lo ilustró, pues es un hábil dibujante y diremos de paso, que no es fácil -lo sabemos por propia experiencia- esta tarea en la que hay que destacar formas, cruzamientos y relieves y ante la cual se rinde más de un especialista manejador de la tinta y de la pluma", dice en el prólogo el artesano e investigador de la especialidad Luis Alberto Flores, ya fallecido.Este obra, que fue editada por primera vez en 1988, es no sólo una guía práctica donde se puede hallar explicada de forma clara la forma de confeccionar un botón o una trenza para una prenda de trabajo, sino también otras piezas más complejas en las que convergen costuras, pasadores y bombas con retejidos finos, propios de trabajos de construcción más elaborada."En nuestra Mesopotamia, al artesano en cuero se lo llama comúnmente «guasquero», vocablo que deriva del quechua wasca, que significa ramal de cuero, cerda o soga que sirve para múltiples usos. El guasquero junto al domador, al tropero, al peón de estancia, al esquilador y al alambrador fueron los personajes legendarios de nuestros campos y estancias", decía Fontana en uno de los párrafos iniciales de su obra, quien entre otros conceptos destacaba que el arte de la soguería creció y se desarrolló en su región bajo la directa influencia producida por la abundancia del cuero y por la relación que la mayoría de los sogueros han tenido con el medio rural que les fue marcando, con la necesidad, como adaptar los trabajos al ámbito laboral que frecuentaban.