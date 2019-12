El Ventilador: A menos de tres días de la "auténtica fiesta de la Solidaridad"

Eso sucederá este domingo 8 de diciembre en una nueva edición de Once x Todos, que refuerza más que nunca el mensaje de que "Ayudar... hace bien".

Un mensaje potente del que dan prueba no sólo aquellos vecinos que acercan sus donaciones, sino también quienes se suman como voluntarios.



Pero no sólo se vuelcan los vecinos a participar activamente en esta jornada. Diferentes empresas de la ciudad y la provincia también lo hacen, donando productos o incluso colaborando con la logística.



Desde su primera edición, este evento solidario sin precedentes en la provincia llegó con su ayuda a decenas de hospitales, escuelas, centros de salud y ONGs de Paraná y otras ciudades entrerrianas. Y este año serán muchas más.



Los artistas también fueron parte fundamental de estas jornadas durante los últimos 15 años.



Y el próximo domingo serán más de 20 los músicos que pasarán por el escenario principal ubicado en la Sala Mayo del puerto de Paraná.



Para reflejar esta fiesta, Elonce realiza 11 horas de transmisión en vivo, con móviles en directo desde los diferentes puntos de recepción que habrá en toda la ciudad y localidades cercanas.



Y para todos quienes se acerquen a la Sala Mayo del Puerto, esta edición 2019 suma por primera vez el Paseo Gastronómico de "Paraná Come", con puestos de comidas, coctelería, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región.



Por eso hoy, en El Ventilador recibimos la visita de algunos de los beneficiarios y organizadores de esta edición 2019 de "Once por Todos"

Una auténtica fiesta de la Solidaridad. Una oportunidad que cada año nos recuerda que Ayudar... hace bien. "De la solidaridad hicimos una filosofía en acción" Claudia Luero, coordinadora general , manifestó que "todo arranca muchos meses antes pero tenemos un equipo muy noble, hay mucha gente que trabaja. La fortaleza que tiene Once por Todos es la gente. Creyeron en nosotros, dedicamos muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo a ser fieles a esa confianza. El resultado es que la gente quiere ser parte".



"Nadie se imaginó que esto iba a crecer tanto y ser tan grande. Nos sorprendimos el primer año porque llovía y la lluvia no detuvo a nadie en sus casas, vinieron igual, ayudaron, llegaron como pudieron. Quien era director del Hospital San Roque en ese momento secaba la sala con un secador enorme para que no se mojen las donaciones. Empezamos en La Vieja Usina", contó.



Asimismo, dijo que "año tras año aprendemos. Este año es difícil porque no somos ajenos al contexto nacional y provincial de crisis que se vive. Sabemos lo que significan los pañales en los hospitales. Este año y una vez más, la cooperadora del Hospital San Roque va a ser beneficiaria, otros años ha sido el Voluntariado. Esto fue un proceso de aprendizaje. Lo importante es el gesto, que esta filosofía que tenían tantas mujeres en absoluto anonimato se transmita. Nos metimos en los Voluntariados y conocimos un mundo que era anónimo. Esta actividad que ponemos en pantalla la hace mucha gente".



"De la solidaridad hicimos una filosofía en acción que se reflejó en un medio, Canal Once. A partir de ahí nos pareció bueno dar este mensaje. La solidaridad es posible, que hay gente tan buena colaborando", agregó.



Consideró que "en el primer o segundo año cuando estábamos en Plaza Belgrano, una vecinalista nos dijo que etiquetemos las donaciones, porque ella había sido voluntaria en Cáritas. Era necesario hacerlo porque ahorraba tiempo de trabajo en la sala. Esto se autogestionó. A medida que pasaban los años veíamos que el volumen era tanto que nosotros no lo podíamos organizar".



"Cuando las buenas noticias empezaron a correr por toda la provincia, empezaron los pedidos. Muchas instituciones nos preguntaron si había posibilidad de ayudarlos con donaciones en cada Once por Todos. Hay hospitales, Centros de Integración Comunitaria, son lugares importantes", remarcó.



"Nunca como este año se pone en evidencia qué es la solidaridad. El Hospital San Martín necesitaba un equipo que trabajara, porque son mujeres grandes, con muchas ocupaciones y ya no están en condiciones de estar 11 horas trabajando. Fuimos a tocar al gremio de la Sanidad y nos dijeron que sí. Van a hacer las 11 horas de trabajo. Van a clasificar, van a etiquetar, van a acomodar, tienen que disponer de transporte, tienen que llevar a un lugar y garantizar que todo llegue en condiciones. Las que las van a entregar son otras personas", añadió.



Además, señaló que "la gente espera la caravana, le vamos a regalar un lindo cotillón. Va a ver muchísima música para disfrutar, comparsas. Cada momento va a sumar alegría. La Banda de la Policía nos acompañará. Hay gente que no se ve y hay que destacarla. La Dirección Provincial de Vialidad está desde la primera edición poniéndonos escenarios, después pusieron otro, pusieron vallas, transporte".



"Hay más de 70 vecinales que se toman el trabajo de mirar, elegir, desechar. Llegan miles de cosas hermosas. Los puntos de recepción de donaciones están identificados. Facilitamos todos los caminos para que lo que se necesita llegue. Las vecinales están chequeadas, tienen hora de comienzo y fin", aseguró.



"No se necesita llevar cosas entreveradas, llevar un solo calzado, ropa o sucia, mezclar cosas. Estamos necesitando guardapolvos porque muchas escuelas lo necesitan. Hay alcancías también para colaborar con dinero y se participa de un sorteo. Las tienen las voluntarias", agregó.



Comentó que "va a haber dos escenarios principales. En la Casa de la Costa habrá otro más. Queremos que todo sea una fiesta, que se viva con alegría".



"En San Benito va a haber un espectáculo, dos lugares de recepción de donaciones. Personal de Tránsito va a estar colaborando para que todo se desarrolle con normalidad. Cerrito hace un mes junta alimentos, se vienen en caravana. Villaguay hará lo mismo. En Diamante el Náutico está juntando. La movida en los municipios está interesante", resaltó.



Aseguró que "no sé cuánta gente participa en esta movida solidaria. La Juventud de UPCN hizo un espectáculo, se movilizó mucha gente. Hubo un encuentro de minibásquet en Quique y también se movilizó mucha gente. El equipo de Sóftbol salió campeón y nos dieron una mano. En muchos lugares se hicieron cosas y participa mucha gente". "La gente llega con muchas ganas, transmiten cosas y eso no tiene precio" Alberto Groso, Reservista , indicó que "nos sumamos un año más. Es un privilegio para nosotros el poder trabajar y colaborar en este proyecto importantísimo. Hay cuestiones que superan al esfuerzo, a la transpiración o al día duro. La gente llega con muchas ganas, transmiten cosas y eso no tiene precio".



"Nos sentimos muy a gusto con todos los trabajadores. Es una oportunidad que tenemos nosotros para mostrarnos como reservistas pero sentir que servimos. Ayudar hace muy bien", señaló.



Asimismo, dijo que "el Once por Todos genera una energía en la ciudad donde somos todos lo mismo. No hay banderías políticas, ni cuadros de fútbol, ni nada. Todos trabajamos igual, es un placer, estamos todos detrás de un sentimiento. Año a año el trabajo ha ido aumentando".



"Personal va a distribuir el tránsito. Vamos a tener a payamédicos recibiendo a la gente, grupos Scouts, mucha gente involucrada atenta a mimar y cuidar al que viene. Vale que vengan en lo que sea. Hay venido con changuitos de supermercado a llevar las cosas", comentó. "Ayudar hace bien porque nos pone en otro lugar, en mirar al otro" Griselda Giacomini, del Hospital Palma, que es beneficiario , resaltó que "estamos contentos y agradecidos. Hay que sostener 15 años esta actividad que cada vez ha sido más organizada y puntillosa. La población la espera".



"Nosotros trabajamos con las personas mayores que también tienen muchas necesidades. Muchos llegan con situaciones de salud pero también con mucha vulnerabilidad social, económica", dijo.



Asimismo, indicó que "ya no es un hospital de hogar pero sí hay internaciones más prolongadas porque hablamos de adultos mayores. El adulto mayor viene complicado. Si los familiares traen pañales no alcanzan, el contexto familiar de muchos es vulnerable y no tienen para sostenerlo. Más complicada la salud, más complicado lo que el paciente necesita".



"Si bien el hospital cuenta con elementos, cuesta reponerlos. Si se rompe un colchón hasta que conseguimos uno nuevo pasa mucho tiempo. La prioridad son los pañales, colchones anti escara, procesadoras porque tenemos muchos pacientes con problemas de deglución, ropa cómoda, bastones, andadores, muletas", comentó.



"Pedimos maquinitas de afeitar, talcos, peines, champú, cepillos de dientes, pasta dental, pañuelitos descartables, jabón, lo que consideren necesitamos para nuestro hospital. Son muchas las necesidades", agregó.



"Ayudar hace bien porque me pone en otro lugar, en mirar al otro y dejar de mirarme a mí. Nuestros abuelos están sentados compartiendo cosas juntos y escuchan el problema del otro y su problema desaparece. La palabra ayuda, el abrazo ayuda, lo material ayuda, pero estar con el otro es fundamental", remarcó. "Ayudar gratifica el alma" Teresita Bosch de Bruna, Voluntaria del Hospital San Martín , dijo que "formé parte del grupito chiquito que comenzó con Once por Todos. Arrancamos con todos los miedos, pero eso no nos llevó a caernos. Me sorprende esa ola que nos atrapó, que cada vez es más gigante".



"En el hospital tenemos necesidades extraordinarias. Se necesitan elementos de higiene personal. La cooperadora es el filtro de todos los insumos que llegan al hospital. A mí me gratifica el alma estar nuevamente con todo el grupo de Once por Todos. Yo no me siento grande, sino antigua. Con esa antigüedad tengo la fuerza y ganas de salir a batallar. Sé que el hospital va a recibir de nuestras manos y de la gente, un montón de cosas", señaló.



Asimismo, manifestó que "ayudar gratifica el alma. Todo lo que recibimos es porque somos confiables. La gente dona porque Once por Todos es confiable, sabe que va a llegar a los destinatarios". "Ayudar hace bien porque no solo ayudamos a la otra persona, sino también es un mimo a nuestro corazón" Martina Schabb, organizadora de sala , dijo que "nuestro trabajo consiste en recibir las donaciones, hacer el pasamano e ir distribuyéndolas. Estamos a cargo de un voluntariado, somos muchas las personas trabajando dentro de la sala. Las vamos ubicando por zonas: alimentación, higiene, calzado, ropa, limpieza".



"A veces no es necesario ayudar con un bien, sino con una palabra, un aliento, todo ayuda para colaborar con la gente", consideró.



Asimismo, indicó que "ayudar hace bien porque no solo ayudamos a la otra persona, sino también es un mimo a nuestro corazón, a nuestra alma. Ayudamos, esa persona se pone contenta y nosotros también". La opinión de los panelistas El periodista Sebastián Martínez, indicó que "el Once por Todos ha demostrado ser un caso tan exitoso como evento solidario en la ciudad y la región, que es una semilla que se va sembrando y se replica en otra época del año. Se logra que la ayuda se replique y llegue muchísimo más".



El periodista Javier Aragón, aseguró que "hay muchísima gente que colabora con Once por Todos pero hay gente que brinda también su trabajo a la solidaridad, como los artistas que también son muchos".



El panelista Mariano Kohan, dijo que "una de las cosas a destacar es cómo enseña y demuestra que la articulación que los pequeños esfuerzos de muchos se transforma en algo que no tiene magnitud contándolo. A Once por Todos hay que ir, ver toda la cantidad de gente que trabaja en los galpones, ver el movimiento en la ciudad. La energía de la ciudad cambia".



El locutor Alejandro Abero, remarcó que "todos venimos solidarios a este mundo pero lo que pasa es que la desilusión te lleva a otro lugar. Cuando tenés ganas de hacer bien hay otro que también hace las cosas bien y levanta la vara. A esto debería hacerlo el estado, para la política es un impacto tremendo esto. Hay un montón de personas ayudando y eso llega porque se cree en el otro".