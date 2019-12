"La gallina no es ponedora, y la vaca no es lechera", aseguran veganos

Se acercan las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y con ellas las habituales preguntas: ¿Con qué familiares pasamos y en la casa de quién? ¿Qué comemos? ¿Mesa adentro o mesa afuera?Pero un nuevo interrogante surge si en la familia hay un integrante que no come carne, uno de los tradicionales platos de la mesa de los argentinos.Franco Moreyra y Fernanda Quirós de Vegan Nivel 5 estuvieron enel programa que se emite pordónde explicaron qué es el veganismo y ofrecieron dos alternativas de comida vegana para las Fiestas.

"Ser vegano es una filosofía"

"Ser vegano es una filosofía que rechaza todo uso, abuso o explotación animal, ya sea por medio de la comida, la vestimenta, productos de limpieza y cosmética", explicaron los jóvenes. "Tratamos de veganizar comidas tradicionales argentinas como el vittel toné, sandwichitos de miga, el asado y la parrillada", indicaron.Es que en la oportunidad, mostraron sándwiches "hechos con preparaciones a base de garbanzos que dan la posibilidad de imitar en sabor y textura el jamón y queso"."Es porque necesitamos atraer a personas que no son veganos ni vegetarianos, a lo que son las opciones, y pruebe", argumentó Franco.Además, exhibieron "una carne hecha a base de seitán, una preparación que es el resultado final de la unión de harina y gluten puro, con diferentes especias y demás"."Todo lo que nos rodea y lo que nos venden tienen algún ingrediente de origen animal", advirtió el joven, al tiempo que instó a "leer e informarse, ponerle garra, porque es complicado pero hay mucha gente que está adentrando al veganismo"."Los productos de cosmética pueden ser cruelty free, es decir que no estén testeados en animales; o veganos, cuando no tienen ingredientes de origen animal. Porque por ejemplo, las máscaras de pestañas tienen miel, y tampoco solemos usarla porque las abejas también son explotadas", explicó Fernanda."Porque cuando interviene la mano del hombre y utiliza ese esfuerzo que hizo ese animal para su propio beneficio", argumentó Franco."Podemos vivir sin miel. Una abeja vive muy pocos días, trabaja toda su vida y viene una persona y se lo saca", apuntó.Asimismo, remarcaron porqué "la gallina no es ponedora, y la vaca no es lechera"."La gallina tiene un huevo que hace con muchísimo esfuerzo, y si la dejaras en libertad, se come su propio huevo porque le es de mucha vitamina. No lo pone para que se lo coma otra persona", sostuvo. Y continuó: "La vaca da leche para su cría. De hecho, detrás de un litro de un litro de leche, hay terneros que dejan morir al lado de la vaca para que produzca leche".