Prohibieron la venta de productos terapéuticos y de un aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la distribución y comercialización de una serie de productos terapéuticos por considerar que "revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes". Además, el organismo vetó la venta de un aceite de oliva por "estar falsamente rotulado" como libre de gluten. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial.Los productos señalados fueron:La Resolución 9729/2019 destacó que "ninguno de los productos se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) al día de la fecha". Asimismo, informó que las firmas Laboratorios Agroindustrias Amazonas y Agroindustrias Chaska, las que elaboran esos medicamentos, tampoco se "encuentran habilitadas" ante la ANMAT.Por otra parte, el escrito afirmó: "Se desconoce la verdadera composición y las condiciones de elaboración. No puede asegurarse su calidad, seguridad y eficacia. Muy por el contrario, revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes. En consecuencia, se prohibió "el uso, la distribución y la comercialización" de esos medicamentos en particular y de todos los productos de los citados laboratorios, "hasta tanto obtengan las autorizaciones sanitarias correspondientes".A su vez, la Resolución 9728/2019 impidió la venta delporque "aparentemente no cumpliría con la normativa alimentaria vigente". Así, se prohibió el producto "por estar falsamente rotulado, por emplear un sobrerrótulo sin contar con la autorización de la Autoridad Sanitaria, por indicar el atributo libre de gluten sin estar registrado como tal y por carecer de autorización de establecimiento y de producto resultando ser en consecuencia ilegal".