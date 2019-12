Once por Todos: Instituto de Formación Penitenciaria recepciona donaciones

Esta es la primera vez que se suman como centro de recepción para Once por Todos. Con esta iniciativa buscan que "nuestros alumnos que participan tanto de la Escuela Superior de Oficiales como de Agentes, se involucren en actividades sociales en beneficio de muchas instituciones", había asegurado el Alcalde Luis Viola, jefe del departamento Escuela Personal Superior.La campaña está en marcha y ya suman donaciones. Son centro de recepción en el predio del instituto ubicado en calle Pedro Goyena 1002 de Villaguay."Tenemos que ser parte de esta campaña los invitamos a toda la gente de Villaguay. Esta tiene que ser una campaña de todos. Se ve en el trabajo que se realiza, que todos los años crece la gente que colabora", manifestó Viola.De la misma manera, aseveró: "Hemos salido y agradezco a muchos de los comercios de la ciudad que se comprometieron a colaborar con nosotros y con el Once por Todos. Podemos llegar a ir hasta el domicilio de aquellas personas que no pueden acercar sus donaciones hasta acá, tanto particulares como comercios".Se solicita donaciones de alimento no perecederos, principalmente leche en polvo, además de pañales, ropa, juguetes, guardapolvos, útiles escolares."Somos en el Instituto de Formación Penitenciaria, centro de acopio y selección, identificaremos lo que nos llegue y el 8 de diciembre nos trasladaremos a Paraná, para llevar las donaciones", apuntó Viola.