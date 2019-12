Radares en rutas entrerrianas:a cuánto asciende la multa por exceso de velocidad

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, recibió 14 nuevos alcoholímetros y seis equipos más de radares, lo que permitirá intensificar los controles en las rutas de la provincia.Los radares se encuentran ubicados en la ruta libre y toman infracciones que superen las velocidades permitidas en los lugares de circulación.que por ejemplo en la ruta 14, "a 500 metros ponemos un cartel (que alerta sobre la presencia del radar), un patrullero con el sistema y a 10 km a la persona que cometió la infracción se la detiene, se la notifica y se le labra el acta de infracción".Las multas pueden ser abonadas en el momento mediante sistema de posnet o en una entidad bancaria. En tal sentido, aclararon que no se trabaja en el lugar con efectivo y en caso que el infractor tenga la voluntad de pagar en el lugar, se realiza un descuento del 50%.Según mencionó el Comisario, las multas por exceso de velocidad "rondan los 5000 pesos" y dio cuenta que en total se labran unas 1000 actas por día en toda la provincia. La infracción más común es el no uso de luces y exceso de velocidad.Consultado sobre la reacción de los automovilistas cuando son notificados de la falta, Blanco indicó que "uno le muestra que quedó comprobado el exceso de velocidad porque queda filmado y fotografiado", por lo que generalmente aceptan que están en falta.Por otra parte, manifestó que los controles de alcoholemia se realizan principalmente los fines de semana y en caso de ser positiva el conductor es detenido, se labra la infracción y no puede seguir manejando. En este caso, "debe buscar a alguien que se haga cargo del vehículo o esperar hasta que le baje la graduación alcohólica".Respecto al monto a pagar por este tipo de infracción, Blanco señaló que "son infracciones graves y depende de la graduación alcohólica que tiene. Se detectan muchos casos en toda la provincia".