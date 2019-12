Facilitan la inscripción en el Registro "No Llame"

Pasos a seguir



La Agencia de Acceso a la Información Pública renovó el sistema del Registro Nacional No Llame, en el cual los titulares de líneas telefónicas pueden anotarse para solicitar no recibir comunicaciones de empresas que hacen acciones publicitarias o de televenta.Los cambios, aseguró la entidad, son para facilitar y unificar los trámites de inscripción, consultas y denuncias. A partir de hoy, todo se podrá realizar a través de la página web: nollame.aaip.gob.ar El titular de una línea de teléfono fijo o móvil podrá registrarla simplemente con su número de DNI y trámite, que aparece en la parte inferior del DNI tarjeta. El límite será hasta cinco líneas y la inscripción entrará en vigencia dentro de los 30 días posteriores a su confirmación.Una vez registrado y confirmado, si el usuario continúa recibiendo llamadas de empresas de publicidad o marketing telefónico, podrá realizar la denuncia las 24 horas del día completando el formulario disponible en el sitio web.También se incorpora el trámite de registro de flota para aquel titular de más de cinco líneas fijas o móviles, que requiere la presentación de documentación adicional.Para hacer el cambio de titularidad de una línea que ya se encuentra registrada a nombre de otra persona, el sistema enviará un correo electrónico solicitando que confirme si desea mantener su titularidad. Si no responde el correo en un período de 30 días, se dará de alta la línea con el nuevo titular.