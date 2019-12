El CUIL se tramita en las oficinas de ANSES

ANSES otorga el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) a todo trabajador en relación de dependencia para que su empleador informe los aportes y contribuciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, es necesario para gestionar prestaciones de la Seguridad Social como las Asignaciones Familiares y trámites en otras entidades públicas, bancos, registros de automotor, entre otros.Para generarlo, el interesado deberá dirigirse con su DNI a cualquier oficina de ANSES sin turno previo.Si ya lo obtuvo y desea solicitar la constancia, tendrá que ingresar en www.anses.gob.ar , sección Accesos rápidos, opción Constancia de CUIL y completar los siguientes datos personales: tipo y número de documento, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Además, tendrá que indicar el código de seguridad de la imagen que aparece en pantalla y pulsar Consultar. Luego podrá imprimirla directamente.Es importante destacar que la Constancia de CUIL emitida no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.Los prefijos que anteceden al número de CUIL - 20/23/24/27 - no guardan relación con el sexo de la persona, por lo que se puede registrar alguno de ellos independientemente de que fuera masculino o femenino.En el caso de los extranjeros que quieran trabajar en el país, deberán generar un CUIL provisorio, habiendo realizado previamente los trámites en la Dirección Nacional de Migraciones. Una vez que obtengan el DNI para extranjeros o naturalizados deberán crear el CUIL definitivo solicitando la unificación con el provisorio.El DNI se debe presentar en original y fotocopia. Si la persona carece de original, la copia tendrá que estar certificada por autoridad competente (funcionarios autorizados del Registro Civil y Capacidad de las Personas, autoridad consular, previsional o judicial, Escribano Público, directores o administradores de establecimientos geriátricos, hospitales nacionales, provinciales, municipales, como así también clínicas y sanatorios privados donde el titular se encuentre internado). Si la presentación la efectúa un tercero, este deberá llevar, además, su DNI original.Todos los ciudadanos que realicen un nuevo DNI o incorporen modificaciones tendrán expresado su correspondiente número de CUIL, el cual permite:- otorgar sin trámite adicional las prestaciones que requieran información de niños y su grupo familiar, como la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia, entre otras.- acreditar los datos personales y familiares en la base de ANSES.- no realizar ningún trámite en casos de nacimiento, ya que se le dará un CUIL al niño y se registrará a sus padres en la base de datos.- reducir cualquier fraude que se intente hacer con datos personales o de relaciones familiares.