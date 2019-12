El inesperado festejo de Mateo Messi cuando su padre recibió el Balón de Oro

¡OTRO MÁS PARA LA COLECCIÓN?! Lionel Messi?? fue nombrado ganador del #BallonDor2019 y mientras el crack era aplaudido Mateo Messi le mordió la oreja a su hermano Thiago festejando el nuevo logro de su padre. ¡Qué personaje?! pic.twitter.com/W1Hqcu3ovE — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 2 de diciembre de 2019

El rosarino Lionel Messi conquistó, una vez más, el Balón de Oro gracias a sus 45 goles en la temporada, el título de la Liga española y llevar a Barcelona hasta semifinales de Champions League. El argentino era la estrella de la noche en París, hasta que las cámaras repararon en la imperdible reacción de su segundo hijo, Mateo, quien disfrutó del momento del nombramiento.La sonrisa de Leo, los aplausos del público y la presencia de todas las figuras que había en el lugar quedaron opacados por el que últimamente se lleva todas las miradas y las cámaras cuando su padre es el llamado a ser protagonista.Mateo Messi se ha convertido en toda una celebridad a sus cortos cuatro años. El segundo hijo del astro argentino, sin quererlo, suele ser protagonista en cuanto aparición pública hace y el mundo lo disfruta.Y así fue que Mateo Messi hizo nuevamente su show en una gala. Esta vez en la entrega del Balón de Oro, donde su papá, ganó su sexto galardón, lo que lo convirtió en el más ganador de la historia.Cuando Didier Drogba, que fue maestro de ceremonia, reveló que el rosarino Lionel Messi era el vencedor, en segundo hijo de Lío comenzó a exteriorizar su felicidad.Mateo abrazó y mordió de la felicidad a su hermano mayor, Thiago, que se puso a llorar. Y siguió: levantaba las manos y gritaba, mientras Antonella Roccuzzo, inquieta, lo miraba.Las cámaras no dejaban de enfocar al pequeño Messi que una vez más hacía diabluras y entretenía a todo el mundo.Acto seguido, Mateo fue en busca del sobrino de Virgil Van Dijk quien estaba sentado a su derecha y lo sacudió como diciéndole "Mi papá le ganó a tu tío", algo que no pasó desapercibido para las cámaras del Balón de Oro.Lionel Messi, por su parte, celebró su sexta Balón de Oro dedicándoselo a su familia que llegó hasta París para acompañarlo en este momento tan especial.Messi no ocultó su felicidad en el momento de hacer uso de la palabra: "Hace 10 años recibía mi primer Balón de Oro en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos. Tenía 22 años, era impensado para mí. Hoy, diez años después, me toca recibir el sexto, en un momento especial con mi mujer y mis tres hijos", recordó.