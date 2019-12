Hoy se celebra en Argentina el Día del Médico

¿Cuál es el rol del médico en la actualidad?



Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico, una conmemoración que fue instaurada por la Confederación Médica Panamericana, en honor Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector intermediario como el mosquito aedes aegypti.En agosto de 1956 la Argentina se adhirió oficialmente a la celebración, a iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina y oficializada por decreto del gobierno nacional.En 1953, el día 3 de diciembre fue propuesto por la Federación Médica Argentina, a través del profesor Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano celebrado en Dallas (Texas), en homenaje al nacimiento de Finlay (1833-1915).La fiebre amarilla fue estudiada clínicamente durante años y años. Los estudios de Finlay comenzaron en 1865 y resultaron determinantes.En 1901, la Junta de la Fiebre Amarilla del Coronel Walter Reed confirmó y amplió la teoría de Finlay. En esa instancia, las condiciones estaban dadas para las iniciativas de erradicación que no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá.Finlay formó parte de un comité de organizador que en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional (precursora de la OPS).La figura del profesional de la salud cambió en los últimos diez años, especialmente hacia la integración del medio ambiente del paciente y su circunstancias."La medicina es una ciencia y allí podremos estar de acuerdo, pero es un arte a la par y en ese nivel cada médico es muy particular". El análisis corresponde a la médica clínica y endocrinóloga María Alejandra Rodríguez Zía (MN 70.787), quien consideró que "el paciente puede juntar más de una opinión, pero a la hora de elegir lo hará de la mano del médico que más lo conozca y en el que más confíe".Para ella, "los médicos siempre deben hablar con el hemisferio izquierdo, o sea la razón, pero con el derecho, el corazón debe envolver sus mensajes con empatía es decir, poniéndose por unos minutos, al menos en los zapatos de su paciente".Así, si bien los análisis o estudios varían las respuestas de los médicos porque los criterios generales son diferentes, "un paciente no es un estudio, es algo mucho más complejo, es un todo, cuerpo, mente, medio intimo, social, económico y hasta político".- Los tres atributos principales de un médico considero que deben ser la inteligencia, la honestidad y la curiosidad innata para nunca dejar de estudiar y de maravillarse por la biología.- La figura del médico en los últimos diez años cambió especialmente hacia la integración, es decir el médico hoy tiene que integrar el medio ambiente al paciente y sus circunstancias.Esa integración abarca desde cómo vive, cómo duerme, cómo se expresa, toda la nutrición que tuvo y que tiene y la epigenética, que es justamente cómo el medio ambiente llega hasta la genética o el ADN de cada paciente.Venimos teniendo esta transformación como medicina integrada sin dejar ninguna de las ramas de lado.- Es precisamente por esta razón que el trabajo de los médicos hoy tiene que ser de una actualización constante y por lo tanto, una integración constante, porque es el paciente el que lo va a demandar.Hoy las redes sociales son fuentes de información, especialmente de las mal llamadas terapias alternativas -que no lo son-: serían complementarias y fundamentalmente de la visión de la nutrición sobre la salud y de la enfermedad.El médico que esté ciego a estos conocimientos poco a poco será raleado de la elección de los pacientes- Para que un médico logre el equilibrio en la consulta, primero tiene que tener un equilibrio él mismo y muchas veces ese equilibrio es el que falta. Por lo tanto, si lo adquiere es que sabe mucho más que el paciente para poder ser su guía y su actualizador, porque el cambio de paradigma también abarca el empoderamiento del paciente y el médico debe de entender y de entregar este poder para que sea el paciente quien lleve adelante su propia curación.Lamentablemente, en la actualidad, muchos son los médicos enceguecidos por la industria farmacéutica, que que no tiene este equilibrio."Los médicos con una mirada más ortodoxa están escuchando esta nueva visión integrativa y, fundamentalmente, abiertos a los conocimientos de nutrición para empezar a usar de manera más racional las drogas", sostuvo Rodríguez Zía a Infobae, quien culminó: "El médico convencional está abriendo su mente".