"Toda la vida me maneje solo, tomo el colectivo y voy al centro y jamás tuve un problema por mi condición, pero esta vez me caí porque me resbale por el estado en que está la calle, me di cuenta que había barro y pozos y decidí ir por el otro costado pero me terminé cayendo en una zanja profunda, llena de agua y de basura", relató Romero.



Como buen vecino que es quiere evitar accidentes y problemas mayores a los niños del barrio.



"Pasan los gobiernos y nosotros siempre estamos igual en este lugar, lo que pedimos es que corten el pasto y limpien la basura y que una máquina arregle esta zanja, no quiero pensar que puede pasar si se cae algún chiquito", concluyó en diálogo con El Sol.