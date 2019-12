La lucha de Benicio: El apoyo de sus hermanos y el emotivo pedido de su abuelo

Benicio Gael Vipputo, un niño de 8 años y domiciliado en Feliciano, está en la lista de Emergencia Nacional del INCUCAI para recibir un. La comunidad de la localidad del norte entrerriano se encuentra movilizada por su caso y se replican las cadenas de oración, mientras la familia del pequeño sigue al lado del mismo en una lucha constante en busca de que aparezca el órgano que le salve la vida.La mamá del pequeño sigue a su lado a cada momento y reveló el especial pedio que le realizó su papá, el abuelo de Benicio: "Me dijo, ", contó la mujer, quien dio cuenta además de la relación especial que une al niño con su "abuelito".ya que él (por Benicio) come todo sin sal como su abuelo. Cada mediodía los esperaba para almorzar. Se pone mal porque q está lejos, preocupado", expresó la mamá, quien admitió que prefiere no darle demasiada información al hombre porque tiene 75 años, pero recalcó: ". Toda la semana van a su casa unas vecinas y rezan por Beni eso lo ayuda, le da fuerzas".El domingo fue un día especial para Andrea: "Hoy estoy bien porqueLe conté que el abuelo me llamó, que lo esperaba con un rico asado y me levantó sus cejas". Y continuó: "le hice escuchar el video de los jugadores de Ttigre, le puse música de "Gilda" y le gusta un tema de Los Palmeras que canta con el Chaqueño Palavecino. Le conté tantas cosas que aunque dormía, de vez en cuando apretaba mi mano con tus deditos. Eso no se puede explicar. Nuestra fe te va a sanar Beni y".El sábado, la mujer contó que desde las 10 estuvieron en la Fundación Favaloro. Que sólo pudieron ver una hora a Benicio. Y agradeció a los payamédicos por sacarle "una sonrisa a los hermanitos de Beni".. Pero a esta batalla la ganamos trabajando en equipo", completó.