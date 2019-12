Urdinarrain: La tasa de muerte por cáncer es igual a la media nacional

El Director del Centro de Estudios de Desarrollo, Ambiente y Salud (CenDAS), Leandro Marcó, llegó a Urdinarrain para presentar en forma pública el Estudio Epidemiológico que se realizó en la ciudad, a fin de poder tener un conocimiento general del estado de situación en materia de salud.



El estudio se realizó a partir de la preocupación por los casos de cáncer que incluyó asamblea de vecinos y reuniones entre ésta y el Municipio, quienes finalmente acordaron que sea el CenDas que haga el estudio.



La presentación se realizó en el Club Progreso, y a pesar de las movilizaciones que hubo en su momento pidiendo un estudio ambiental sobre la situación de la salud, la sala no superó los 30 vecinos (entre ellos las autoridades) que escucharon los detalles de la exposición.



Marcó, quién fue el encargado de brindar los detalles del informe, aseguró que el mismo es absolutamente representativo y con un margen de error muy mínimo por la cantidad de familias que respondieron a la encuesta.



"Para hacerlo amplio y abarcativo, no solo consultamos fuentes que ya habían realizado trabajos que contienen algo de información, sino que también fuimos directamente con las fuentes directas, realizando diálogos y talleres con actores y decisores locales, entre los que se encuentran los representantes de áreas municipales, profesionales de la salud, concejales, integrantes de la asamblea ciudadana, como también hemos recolectado datos mediante cuestionarios, medición de talla, peso, índice corporal y el control de carnet de vacunación a niños de 1° grado de las escuela primarias y una encuesta sobre calidad de vida, hábitos y adicciones a todos los estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad", aseguró Marcó.



Además agregó que "entre los datos que arrojó el estudio se puede determinar que el mayor porcentaje de enfermedades, como así también la principal causa de muerte en la ciudad, tiene que ver que con el sistema circulatorio. Si se mira más en detalle se puede ver que el principal problema de salud es la hipertensión, supo El Día.



"Lo que más sorprende es que muchos de los que se reconocen como hipertensos, no se controlan a menudo la presión", reconoció el profesional.



En este sentido, también relacionó esta problemática con la falta de ejercicio físico que es muy alto en los mayores de 20 años en Urdinarrain. Luego siguen como principales enfermedades las endocrinas y las alergias.



Asimismo, el estudio arrojó que en Urdinarrain las tasas de cáncer son más altas en comparación con la Argentina en lo que tiene que ver con cantidad de casos que se detectan, pero no así de muertes por esta enfermedad que, según Marcó, es igual que la media nacional.



El estudio también mostró que existe una tendencia al sobrepeso en los niños de primer grado y esto se repite en los adultos; datos más concretos como que el 15% de los adolescentes admitió no lavarse las manos antes de comer y que eso incide en las enfermedades. Además, el estudio informó que existe un buen nivel educativo: sólo el 1,9% sería analfabeto.



Desde el punto de vista de la calidad de vida, "la sociedad de Urdinarrain se autopercibe como buena calidad de vida", y lo que ven como falencia las familias de la ciudad son los recursos familiares, el apoyo ante una situación de stress. Sin embargo, el Director del CenDAS destacó como la mayor fortaleza de la ciudad "el rol parental".



"Gran porcentaje de los adolescentes contactados mostraron que sus padres se interesan en sus actividades, consultan por sus tareas, sus salidas, etc.", dijo Marcó, al tiempo que recomendó aprovechar esa fortaleza para afrontar los diferentes problemas que aquejan a la juventud de la ciudad, como ser las adicciones. Al ser consultado sobre si era una preocupación este tema, estableció que "no más que en el resto del país, no es más preocupante que en otros lados, pero el tema de las adicciones está presente".



Además durante la presentación se estableció desde diferentes perspectivas que la aplicación de agroquímicos, pese a estar la normativa que limita las distancias, llega en diferentes proporciones a la ciudad dependiendo de otras variantes y se observó la aplicación terrestre en distintas fechas.



El informe, que es muy amplio, estará a disposición de toda la comunidad en el Municipio, donde se dispondrá la Sala de Situación de Salud que está en el Municipio, como el lugar para poder repasar las veces que sea necesario el estudio.



Al respecto de la presentación del estudio el intendente de Urdinarrain Alberto Mornacco señaló: "Hoy es un gran día para nosotros, porque hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la búsqueda de un trabajo de estas características, que nos brinde información que nos sirva para saber en qué situación, en general, nos encontramos de la salud".