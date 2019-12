Día del Reservista de Ejército: El acto en la II Brigada Blindada de Paraná

Reseña histórica

Según el artículo 3º de la ley 19101, la reserva de las Fuerzas Armadas la componen organizaciones específicas dentro de cada arma con el propósito de completar cuando así se disponga a los efectivos permanentes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Con distintos grados de desarrollo cada fuerza posee estructuras a las que recurrir en caso de ser necesario.La sede del Comando de la II Brigada Blindada de Paraná fue el escenario de la ceremonia anual de reconocimiento a la labor del personal de la reserva militar. La encabezó el General de Brigada Miguel Ángel Juárez.La ya tradicional parada militar se caracteriza por el reconocimiento que el Ejército hace al personal reservista y en el que se incluye la expresa mención al esfuerzo adicional que implica para civiles con diferentes niveles de exigencia laboral invertir su tiempo de descanso en someterse a la dura vida militar para cumplir con ejercitaciones y maniobras en el terreno en un pie de igualdad con las tropas regulares.En forma paralela a las disposiciones de la Ley para el Personal Militar, la Ley de creación del Ejército Argentino indica que la Fuerza está compuesta por dos situaciones de revista en general: el Cuadro Permanente y la Reserva. Ésta última puede conformarse o no con aquellos integrantes del Cuadro Permanente que solicitan la baja o se retiran.Desde la Secretaría General del Ejército, amplían: "Los Ejércitos Auxiliares partieron en 1811 y la ciudad de Buenos Aires quedaba indefensa ante posibles ataques. Por eso se solicitó al Cabildo la creación de una Guardia Nacional, en febrero del mismo año. El resultado inicial fue un Batallón con cuatro Compañías de Patriotas, que recorría las calles porteñas ? junto a algunos Patricios - atentos a cualquier agresión de las tropas de Montevideo. Otros acontecimientos en los que participó esta Reserva fueron la guerra de la independencia y la de la Triple Alianza, con más de 20.000 efectivos propios. Todos los que tenían entre 18 y 40 años y no eran convocados al Servicio Militar debían participar de un trimestre de formación con la Guardia Nacional. Luego se dividía en Guardia Nacional Activa, de Reserva o Territorial, según las edades y aptitudes.Tras la reestructuración del Ejército en 1905, la Guardia Nacional quedó disuelta orgánicamente. La Constitución Nacional, en el artículo 126, prevé la formación de tropas consecuentes a casos de crisis extremas. Por su historia, sus características y sus funciones, se considera a la Guardia Nacional como antecedente de la Actual Reserva del Ejército Argentino.2011 marcó un momento trascendental para la situación de las Reservas, ya que se iniciaron los Cursos de Formación de Oficiales de Reserva (CUFOR) en el Colegio Militar de la Nación y en los Liceos Militares "General Paz" (Córdoba) y "General Aráoz de Lamadrid" (Tucumán). Lo propio sucedió en 2015 con el Liceo Militar "General Belgrano" (Santa Fe). De esta forma, se puede disponer en la Fuerza de profesionales universitarios en diversas áreas para asesoramiento y aporte ante distintas situaciones que afectan a la Institución. Luego de un curso anual semipresencial, quienes aprueben las exigencias del CUFOR (curso para oficiales de reserva) egresan como Subtenientes de Reserva del Ejército Argentino. Además, participan de distintas actividades de apoyo a la comunidad, formaciones, cursos, ejercicios de Protección Civil e inter-armas, entre otras actividades tendientes a cultivar sus conocimientos.Actualmente existen 14 Compañías de Reserva a lo largo y ancho de todo el país, establecidas en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Resistencia, Rosario, Salta, Santa Fe, Tucumán y Puerto Deseado. Sus integrantes son aproximadamente 900 reservistas activos y hasta la fecha esa misma cifra indica la cantidad de egresados del CUFOR, siendo varias decenas de miles los egresados de Liceos Militares que también son Oficiales a la Reserva (independientemente de si estén participando activamente o no). Hace algunos meses se creó la última Compañía de Reserva: "Suipacha", del Regimiento de Infantería 1 "Patricios."