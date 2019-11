En 2019, creció un 30% la detección de pacientes con VIH en Gualeguaychú

Seguimiento activo

Abordaje multidisciplinar

Los infectólogos Virginia Azar (MP12132) e Ignacio Bourlot (MP10207) que prestan servicio en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, precisaron que. "Ese crecimiento anual está, probablemente relacionado con una mayor oferta de testeos para toda la población y no por un aumento real de los casos. Hemos logrado crecer en la detección de pacientes a partir de instrumentar acciones directas como mayor solicitud del test de parte de los médicos y el pedido de los propios pacientes a partir de este ida y vuelta que se entabló desde el Consultorio Amarillo y Centros de salud". Es decir, ahora más personas conocen su diagnóstico y pueden por lo tanto, acceder a un tratamiento de su enfermedad crónica.En ese sentido, los profesionales enumeraron que "existe un aumento en el acceso a los test rápidos en todo el sistema público -hospital, centros de salud, nosocomios regionales-; se amplió el horario de atención en el Consultorio Amarillo del Bicentenario; hay más facilidad para hacerse los exámenes de VIH en el Servicio Hemoterapia al contar un consentimiento informado que permite en el día y en ayunas la extracción de sangre; además se capacitó a hospitales regionales para que concreten los test rápidos como el de Larroque y próximamente Villa Paranacito".Estas nuevas prestaciones favorecieron el incremento en el índice de detección desde los últimos tres años, "gracias al apoyo de la Dirección del Centenario y el Programa Provincial de VIH-SIDA", resaltó Bourlot.Respecto a los 27 nuevos diagnósticos, Azar describió "a pesar de aumentar el número de diagnóstico es notorio que más de un tercio de los pacientes llegan con un estadio de enfermedad avanzada, es decir, individuos con enfermedades que marcan Síndrome de Inmunodeficiencia Humana [SIDA]o que cuentan con las defensa muy bajas".Asimismo, los infectólogos agregaron un dato relevante: "Un porcentaje no menor, de los que vienen a nuestro hospital para ser asistidos o que se internan con cuadros complejos por el avance de su enfermedad son oriundos de Gualeguay. El Centenario se transformó en un centro de referencia de la región sur de Entre Ríos absorbiendo demanda de lugares que para el volumen de pacientes que manejan sería pertinente que generen equipos de atención a nivel local ", subrayaron.A la actualidad han tomaron contacto con el equipo de atención de VIH el Hospital Centenario 175 pacientes. Sobre ese total, 111 tiene un seguimiento constante en el Consultorio Amarillo lo que implica el control médico, la realización de exámenes cada 6 meses y la toma de tratamiento para controlar el virus.Un 80 por ciento por ciento está concentrado en la franja entre los 25 y 54 años, con 64 por ciento de hombres y 36 de mujeres. La mayoría es del departamento Gualeguaychú, seguido por Gualeguay, Rosario del Tala e Islas de Ibicuy.La tasa de nuevos diagnósticos a nivel global en Argentina es de 10.6 personas cada 100 mil habitantes, similar a la observada en la ciudad de Gualeguaychú. La edad promedio al momento de diagnóstico es de 38 años y un 67 por ciento de los nuevos casos ocurren por relaciones heterosexuales, resaltó el informe del Consultorio Amarillo.Otro aspecto que se plasmó por parte de los infectólogos fue la existencia de "5 muertes de pacientes con VIH durante 2019 en contexto de infecciones oportunistas, es decir infecciones que ocurren cuando los pacientes VIH+ tienen las defensas muy bajas".A su turno, la Lic. Lucía Santiago (MP1111), que cursa la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental en el Centenario, expuso que "actualmente, las intervenciones en Salud Pública tienen como pilar fundamental considerar la integralidad de los aspectos que constituyen al sujeto y desde allí incorporamos la perspectiva de Salud Mental al abordaje interdisciplinario de personas que viven con VIH".Además, recalcó que "es vital debido a que se trata de una enfermedad crónica y el proceso implica un acompañamiento que debe desplegarse desde el momento en que se informa el diagnóstico, habilitar los espacios de escucha y atención a los usuarios para que se sientan contenidos en un contexto de confidencialidad".En ese marco, Santiago expresó que "contar con la garantía del tratamiento farmacológico es un aspecto fundamental; pero también lo es construir ámbitos accesibles para consultas, estrategias de tratamientos que se adecúen en lo posible a cada situación singular y al modo de transitar la vida cada paciente para afectar mínimamente su rutina cotidiana".Así se valoró de manera positiva el alcance integral que brinda el Consultorio Amarillo del Hospital Centenario Gualeguaychú a las personas que viven con HIV-SIDA. Un trabajo en equipo que contempla las diferentes áreas y con profesionales sensibilizados en la temática, donde lo importante es el otro como ser humano, respetado, no estigmatizado, garantizando el secreto médico y el acceso gratuito a un tratamiento integral de su patología crónica.