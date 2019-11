Fotos: Tormenta e intensa granizada sorprendió a vecinos de Nogoyá

Sociedad Renovaron alerta por tormentas para Entre Ríos y otras cinco provincias

Una intensa tormenta se desató sobre la ciudad de Nogoyá este viernes alrededor de las 19.45. Se registraron fuertes ráfagas de viento, abundante caída de agua en poco tiempo e importante actividad eléctrica."Primero granizó y luego llovió intensamente por 10 minutos, más o menos. Después comenzó a hacer calor y se nubló, no hubo más lluvia. Recién cerca de las 22.45 empezó a llover nuevamente", comentó aun vecino de la localidad.Asimismo, desde Bomberos Voluntarios informaron aque "en algunos lugares de la ciudad fueron grandes las piedras y en otros muy pocas".Hasta el momento no se tiene registro de que hubo inconvenientes en la ciudad tras el temporal, solo estiman que pudo haber abolladuras en vehículos debido al tamaño del granizo. "No tenemos reporte de daños, ni pedidos de asistencia por ahora", confirmaron los Bomberos.Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos. El temporal comenzó en el sur de la provincia en las primeras horas de la noche.