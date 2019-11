Mabel Bianco: "Además de denunciar hay que acompañar a las personas"

Mabel Bianco, Directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped

, disertaron este viernes sobre las violencias que se viven en función del género y la transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual. El evento se realizó en la Sala Antequeda."Falta mucho todavía, en el país avanzamos mucho a nivel de leyes, pero todavía falta que esas leyes se traduzcan en políticas públicas que se implementen y lleguen a todas las mujeres y niñas. Y sobre todo para que quienes están en funciones docentes puedan trasmitir estas cosas", destacó aDe la misma manera afirmó que "muchas veces saben las mujeres sobre algunos derechos pero a la hora de pedirlos no saben a dónde ir, qué hacer; hay que hablar de esto, hay que decir porque si ellas no piden, menos se van a dar estos derechos".Segundo, hay que tener una conciencia de saber que además de denunciar hay que acompañar a la persona, porque a la denuncia es fácil hacerla pero hay que sostener a la persona", apuntó Bianco.En el mismo sentido dijo queEstas son cosas pequeñas, pero hay que decirlo, porque nadie sabe".Además, afirmó: "La educación sexual integral es un derecho, entonces las mamás no tiene que asustarse si al chico o a la chica les enseñan en la escuela, al contrario, en realidad si ocurre lo contrario, y al chico no le dijeron nada tiene que ir a averiguar por qué no. Se lo tienen que informar y no es menor. No es meramente los métodos anticonceptivos, es que les enseñen qué es ser mujer, cómo nos movemos en este campo"., porque se va a morir", apuntó.Mencionó que el sistema patriarcal sigue siendo "muy fuerte" y en este sentido aportó: "Muchas veces los chicos son castigados, censurados a nivel de su casa. El abuso sexual en la infancia es un tema fundamental que hace algunos años recién se empezó a hablar. L". Elonce.com.