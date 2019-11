Trágico vuelco de colectivo: Dos amiguitas fallecidas y el presagio de una mamá

El vuelco de un colectivo en el que iba un contingente de niños en la Ruta 2 provocó la muerte de Delfina Del Bianco (11) y Mía Soledad Morán (12).Eran mejores amigas. Por eso eligieron sentarse juntas en el micro que las iba a llevar a San Clemente. Fueron al piso de arriba, al fondo.", cuenta Rogelia, que administra un multikiosco enfrente de la casa de Delfina, al diario"Ayer vino. Se despidió diciendo: 'No me des bola, soy una tonta'. Ahora tiemblo recordando la conversación", cierra Rogelia, visiblemente conmovida.María no cae en la cuenta de lo que sucedió: "Su hermana mayor se enteró a media mañana, ella estaba trabajando en un local de ropa y el dueño vio en la tele las escenas de lo que pasó en la ruta 2 y le dijo que se fuera".Tanto Rogelia como María hicieron énfasis en un dato. "Delfina cambió de colegio. Estuvo en el Estrada hasta el 2018 y este año empezó en el Vera Peñaloza", había comentado Rogelia. Ella no quería el cambio, pero se adaptó rápido y consiguió buenas notas: "Siempre fue una buena alumna, destacada, que todavía no tenía claro qué quería estudiar".Por otra parte, Natalia (25), hermana de Belén y tía de la fallecida Mía, expresó: "Estoy muy descompuesta, tuve un pico de presión"."Estoy hecha mie. . .. Anoche Mía vino a mi casa para que le hiciera la planchita, quería tener el pelo lacio para el viaje. La loca estaba ansiosa con el viaje, muy embalada, y como siempre se quería ver divina", describe con los ojos conmovidos su tía."La coquetería antes que nada. -agrega- Podía caerse el mundo que Mía estaba impecable, perfumada, el brillito en los ojos, los aritos, la pulserita. Yo la jodía, pero ella me decía que quería ser diseñadora de indumentaria".Respira hondo Natalia al describir a su sobrina como "una piba tranquilita, inocente, pero ninguna boba. Tenía carácter y era muy competitiva, si no la ganaba la empataba. Ah, era una fanática bostera y festejó el triunfo de Flamengo con la remera de Boca".Yasmila Stohr, entrenadora de hockey del club Ranch Sports, tampoco podía creer la trágica noticia con la que amaneció este jueves."Justo el martes felicité a Mía porque había tenido una acción individual muy destacada, en la que amagó y definió muy bien. Y como es muy calladita y tímida, se lo dije y estaba entusiasmadísima. Este viernes volvía a entrenar porque el sábado teníamos un partido contra un club de José C. Paz", repasa Yasmila. Y recuerda a Mía como una "chica menuda, frágil a simple vista, pero aguerrida y combativa".El conductor del ómnibus, Alberto Gustavo Maldonado, de 48 años, quedó detenido, acusado de homicidio culposo agravado, un delito que prevé una pena de entre tres y seis años. Se le realizó el test de alcoholemia al igual que su acompañante, Juan Carlos Guilenone (69), y a ambos les dio resultado negativo. Fuentes de la investigación explicaron que las pericias toxicológicas completas de Maldonado estarán disponibles en aproximadamente una semana., y que eso la conducción imprudente de un vehículo automotor ya es contemplada como agravante. A la vez, la existencia de más de una víctima fatal también agrava la calificación del delito.Las fuentes de la investigación precisaron que, a los fines de la imputación, no hace falta determinar si la mala maniobra surgió porque el chofer se quedó dormido o, por ejemplo, se distrajo con el teléfono celular, ya que las pericias preliminares accidentológicas dan cuenta de que. El teléfono de Maldonado fue incautado y será peritado. El imputado permanece aprehendido y será indagado este viernes: en caso de no tener antecedentes, probablemente será excarcelado a la espera de la resolución judicial del caso.El lugar donde se produjo el accidente es la llamada "curva de Altamirano", que no es peligrosa o muy cerrada. Las condiciones de visibilidad al momento del vuelco eran buenas y también está en buenas condiciones ese tramo de la ruta. Pocas horas después del accidente, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, anticipó que la principal hipótesis es que. Eso fue lo primero que dijo Maldonado.El informe preliminar de las pericias confirmó esta línea de la investigación y señaló que esa situación, que el auto se fuera a la banquina izquierda, no se habría producido por un exceso de velocidad. El análisis del tacógrafo del ómnibus determinó que. El chofer quiso corregir su mala maniobra y quedaron marcas de frenado en el asfalto: el micro pegó contra el alcantarillado, perdió adherencia al piso y cayó sobre el pavimento. El rodado quedó atravesado sobre la traza de la ruta.