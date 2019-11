Pronostican tormentas aisladas para esta tarde y un fin de semana sin lluvias

Temperaturas más cálidas que en las jornadas precedentes se registrarán hoy en Entre Ríos y en la mayor parte del área central y norte del país. Las marcas podrían alcanzar entre 31 y 33 grados en Paraná. En tanto, para la tarde o noche de hoy está prevista la probabilidad de tormentas aisladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las mismas no serían de gran relevancia y mejoraría prontamente.Para el fin de semana, el organismo anuncia que en algunos sectores de la provincia la inestabilidad podría perdurar el sábado por la mañana. Luego, estará parcialmente nublado y no hay previstas precipitaciones.Las temperaturas seguirán acordes a esta época del año: Mínimas de entre 19 y 22 grados; máximas que superarán los 30 pero que no llegarían a ser tan altas como para tornar agobiantes las jornadas, sino que más bien darán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana al aire libre.