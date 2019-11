El Ventilador: Algunas opiniones sobre abusos sexuales infantiles

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV

Los casos de abusos a menores de edad están, dolorosamente, a la orden del día. Casi a diario asistimos a un sinfín de denuncias y noticias que estremecen. Es una de las perores formas de violencia.¿Por qué resulta tan difícil su detección y a qué se debe la falta de denuncias? ¿Qué organismos y mecanismos actuales del Estado fallan para la detección y prevención de estos casos aberrantes de abuso? ¿Qué acompañamiento reciben las víctimas durante y después de un proceso judicial?¿Qué elementos hacen que un juez pueda sobreseer a un acusado y un fiscal pedir la reapertura de la causa? ¿Qué criterios jurídicos hace que existan interpretaciones de la Ley tan encontradas sobre un mismo hecho? ¿Tiene argumento o explicación legal el hecho de hacer dormir una causa que involucra a supuestos niños abusados? ¿Con qué herramientas cuenta hoy el ciudadano para pedir explicaciones a la justicia en casos como estos?-"No deberían prescribir las causas de abusos. Afortunadamente los niños hoy se callan menos y hay padres más atentos. Antes muchos morían con ese secreto, ahora el mundo entendió que hay que hablar. Las víctimas que son grandes ya y que las causas prescriben, es muy doloroso transitar ese camino sin justicia ni para chicos ni para aquellas víctimas que les costó mucho hablar".-"Quisiera saber: si una docente tiene la sospecha de abuso sobre un alumno, sin tener su testimonio, sino por sus actitudes y formas de relacionarse con sus compañeros ¿se puede denunciar igual? ¿O cómo se debe trabajar?".-"A la gente de Así Basta pregunto ¿No re-victimizan a las víctimas de abusos eclesiales invitándolos a charlas? Es hacerles recordar el pasado y revivir ese momento. Estas organizaciones deberían estar a cargo de psicólogos especializados en el tema. Es volver a victimizar a la víctima. Y las víctimas no deberían permitir que se las exponga".-"A mi pensar son muy lentos los tiempos que se toman en las causas y que la verdad es una vergüenza porque después dicen los niños primero y es mentira porque lo dicen en palabras, nada más. ¿Y los derechos del niño dónde están? No es de una clase social, ocurre en todos los niveles de clases social".-"Felicitaciones a la Directora, excelente y siempre respaldó a la familia y superior solidaria. Dios la bendiga y nunca se vaya, son pocas las directoras como usted. Soy de un barrio que necesita que el gobierno acompañe a esos directivos con todos los proyectos que realizan. Cuiden la escuela y los niños, que son el futuro. Estos maestros son excelentes y los que están en secundario ni hablar".-"Me quedó el recuerdo de cuando salía a buscar a los niños que faltaban y recorría las casas por sus alumnos. No me olvido de las madres que denunció por falta de cuidado. Muchísimas felicitaciones, Hilda. Todo lo que habla esa directora es cierto, todo es cierto. Cuida a los niños, los ama a los niños. Ha sido una bendición para el Barrio Mosconi. El que no quiera reconocerlo, allá ellos, son malos padres, lamentablemente".-"¿De qué manera nos damos cuenta de que un niño de dos o tres años está siendo abusado?".-"Hay un juzgado de familia que entrega los niños al abusador, habiendo una denuncia penal por abuso y en este momento la niña no está siendo resguardada en el seno materno. La justicia no cuida a la niña. En la escuela Juan XXIII hubo abuso y la institución no realizó el protocolo".-"Genia, diosa, única e incomparable la señora Leguizamón. Soy una vecina del Barrio Mosconi".-"Quiero reconocer el trabajo impecable que hace la asociación Así Basta para visibilizar y prevenir los abusos sexuales. Muchas veces realizando labores que el Estado debería garantizar. Felicitaciones, chicas, por la dedicación y la lucha constante en la temática".-"Soy docente, he denunciado casos de abuso en dos oportunidades y he contado con el apoyo de mi directora y equipo. Todo se hizo muy ágil, pero la demora fue en proteger a la víctima. Los tiempos de la Justicia van muy lentos y no cuentan con ayuda después de la denuncia. Las niñas siguen conviviendo con el abusador mientras tanto. Se puede prevenir siempre y cuando el docente sea comprometido y preparado en la temática. Si no hay miedos a pesar que ya es Ley la ESI".-"La Justicia funciona mal porque a una madre le sacaron la hija y se la dieron al abusador habiendo una denuncia penal. No reguardan a la niña. No cumplen con la ley 26.061 ni la ley 27.206".-"Opino que en la Argentina no hay Justicia para nadie. A los abusadores habría que matarlos, porque les arruinan la vida a los inocentes chicos que abusan. Yo lo mato si alguien abusa de un familiar mío. Soy de La Paz, acá hay muchos casos de abusos de menores y no hacen nada. No hay justicia".-"Quiero felicitar al Doctor Gerard por su compromiso de lucha contra los abusos sexuales. La justicia no está preparada para investigar los casos de abusos, al primero que se castiga re-victimizándolo es a la víctima, en vez de protegerlo. Soy familiar de una víctima de abuso sexual".-"Es obligación de los Directivos saber, estudiar y aplicar el protocolo de abuso. Siendo Directora lo hice y también lo apliqué cuando una alumna se acercó en confianza a contarme un abuso. Tres años después, en 2019, el abusador fue a juicio gracias a mi testimonio y cumple 9 años de prisión".-"Muchas docentes callan. No solo de niños abusados, sino de niños maltratados. Somos docentes y agentes del Estado, por lo que estamos obligados a no callar por miedo".-"Si el violador es menor, de 15 o 16 años, tiene que haber una ley que los encierre igual, porque para votar no son menores. Los dejan libres y siguen haciendo lo mismo".-"Felicito a Hilda que es excelente persona y directora. Debería haber muchas docentes como Hilda, que no calla nunca".-"Felicitaciones a Hilda. Soy docente de la Escuela Esparza. Y somos un gran equipo con la sra. Hilda al mando. Incansable luchadora".-"¿Por qué en al caso de Gustavo Courturier, que abuso de 12 niños, tan sólo se le dio 18 años? Acá tendría que existir la pena de muerte".-"En Viale ayer una chica se quitó la vida porque su mamá no creyó que su papá la violaba. Su mamá la echó de su casa y la dejo desamparada. Un dolor profundo sentimos".-"Realmente opino como Javier, la iglesia es corrupta. Hay muchos casos de abusos sexuales que se dan a conocer y seguro hay muchos más, pero sin conocer y en muy pocas ocasiones la iglesia toma realmente medidas ante la Justicia. Realmente me causa mucha bronca que tapen y en cierta forma protejan a estos abusadores en lugar de ayudar a la víctima".-"Sra Leguizamón, si denuncian deben hacerse cargo. Lo demás queda a cargo del Copnaf, no se preocupe. Siempre ponemos el cuerpo. Y dicho sea de paso estamos pidiendo el régimen especial de niñez".-"Coincido en que la causa marcha según la política. Mi hermano fue violado en el tinglado municipal de la ciudad de Viale, y la causa durmió un tiempo hasta que lo hicimos mediático. La víctima no se recupera más. Los fiscales no están preparados para tratar estos casos de abusos".-"Nuestros saludos al Dr. Gerard, muy profesional y humano en el trato de nuestro tema".-"Felicitaciones al Doctor Frías que defiende con tanto esmero los casos de abuso, es muy profesional pero lo más importante es la parte humana".