Recuerdan la importancia del uso de cinturón de seguridad en todos los vehículos

Un micro que llevaba a 43 chicos de la primaria de la escuela 41 de Benavídez e iba hacia San Clemente del Tuyú, ya que iban a una excursión a Mundo Marino, despistó y volcó en el kilómetro 141 de la ruta 2. Como consecuencia, dos niñas de 11 y 12 años fallecieron.Oscar, quien repara cinturones, dijo aque "me preocupa mucho que la gente no se preocupa por la seguridad vial. Esto es un llamado hacia las autoridades municipales, empresas de transportes, escuelas. Los conductores deben tener la precaución de revisar asiento por asiento si los cinturones están colocados. Esto para colectivos, autos, taxi, o lo que sea"."Los cinturones tienen una regulación y hay que usarla. No es cuestión de ponerse el cinturón e ir muy apretado, tiene que dejarse un cierto límite para que la persona pueda moverse. Hay que tener en cuenta que está el cinturón de seguridad retráctil, que trabaja cuando hay un choque o un vuelco, porque si no queda libre. Para reparar lleva mucho tiempo", manifestó.Remarcó que el cinturón de seguridad es "la segunda parte del auto". Dijo que cuando uno se sienta dentro del auto lo primero que debe hacer es colocárselo y también corroborar que el resto de los ocupantes lo hagan."Los niños deben viajar en la parte trasera y del lado derecho, del lado de la banquina. Si es un viaje largo hay que parar cada media hora. Recomiendo no darle teta con el vehículo en marcha. Hay que descansar. Los vehículos son rápidos hoy en día", agregó.A través del Protocolo de Seguridad para los Servicios de Transporte por Automotor de Pasajeros de Carácter Interurbano, establecido por la Resolución 149/2019 de la Secretaría de Gestión del Ministerio de Transporte, la colocación del cinturón de seguridad es obligatoria para todos los pasajeros en micros de larga distancia antes de iniciar el viaje."Nadie controla los ómnibus cuando van a salir de la Terminal. Hay que controlar que lleven puesto el cinturón porque es obligatorio", señaló.Sobre el transporte urbano de pasajeros, opinó que "el primer asiento no tiene cinturón de seguridad, frena y el que va sentado ahí se va por los escalones. El segundo asiento, que va del lado del pasillo, tampoco tiene y en caso de que el colectivo frene termina sobre la máquina de cobrar boletos. No hay seguridad".