Vuelco del colectivo: Desgarrador testimonio de un rescatista y las pericias

Aunque algunos acusaban a chofer de ir rápido, el fiscal ya tiene el primer dato a su disposición: el tacógrafo marcó a cuánto manejaba Alberto Gustavo Maldonado al momento del accidente en el kilómetro 141 de la ruta 2.El tacógrafo se clavó en menos de 100 kilómetros por hora pasadas las seis la mañana del jueves, cuando el micro volcó a la altura de la localidad bonaerense de Lezama en dirección a San Clemente del Tuyú.Según el informe preliminar, el micro, Mercedes Benz, patente FXU403, modelo 2006, nunca superó los 100 kilómetros por hora en todo el trayecto desde que salió de Benavidez.El accidente fatal, donde murieron Delfina Del Bianco y Mía Morán, sucedió a las 6.15 horas. A bordo iban 44 estudiantes, todos entre 11 y 12 años, y otras once personas mayores de edad, además del conductor y el acompañante, según pudo saberCon este dato revelador, el fiscal Jonatan Robert podría descartar el exceso de velocidad como causa inmediata del accidente fatal y centrarse en investigar si el conductor perdió el control del Mercedes Benz en la curva por una distracción.El acompañante ya declaró como testigo que Maldonado "iban muy rápido", a "110 kilómetros por hora", cuando el permitido para micros es de 90, pero eso quedó descartado luego de revisar el tacógrafo, que marcó que iba a menos de 100 kilómetros por hora.El dueño de la empresa del ómnibus afirmó que "el chofer es intachable" y negó las versiones que indicaban que se habría quedado dormido mientras manejaba.Andrés y Luis son los choferes del micro que venía detrás del ómnibus que se accidentó y provocó la muerte de dos nenas de 12 años. Fueron los primeros en acercarse a rescatar a los heridos y su relato acerca de la escena que se encontraron es estremecedor: "Había charcos de sangre, gritos de desesperación y mucha tristeza"."Venía descansando cuando sentí la frenada y me levanté. Fuimos a ayudar a la gente a salir del micro. Sacamos los parabrisas y nos metimos a retirar a los chicos", relató Luis sobre esos primeros segundos posteriores al vuelco. El vehículo circulaba en el kilómetro 141 de la Autovía 2 cuando una maniobra lo hizo impactar, de costado, contra el asfalto.El chofer del micro de atrás, que trasladaba a jubilados, relató que "hubo una nena que quedó atrapada con el cinturón de seguridad y pedía a gritos por los padres, no podía salir". "No sé de dónde saqué fuerza y logré destrabar el cinturón. Al lado estaba una de las nenas muertas".El hombre lloró ante las cámaras de TN y sin dudar lo calificó como "un desastre". "Pensé que nunca me iba a pasar de presenciar algo así. Hicimos lo que pudimos. Me duele por las dos criaturas que murieron", aseguró."En la cola del micro había dos chicos, uno arriba del otro, atrapados por el chasis del micro. Salí corriendo y le pedí a Andrés -su compañero- que me alcance un cricket para intentar sacarlos, pero era imposible. Hasta que llegaron los bomberos, pusieron el expansor y los sacaron", recordó de una de las escenas que más lo impactó durante el rescate.Pero sin lugar a dudas, el momento que más lo marcó fue cuando intentó reanimar a una víctima: "A la nenita que murió la sacamos, la pusimos en el piso y llorando le pedíamos que no se duerma. 'Hablame, hablame, hablame', le decía. Pero se durmió"."Lo que menos hicimos fue preguntar qué había pasado. Fue una desgracia, no sé qué ocurrió. Vamos a orar para que se recuperen los chicos heridos", resaltó Luis. Y se lamentó: "Ya me queda poco para retirarme y lo voy a hacer con este mal recuerdo".Andrés, que estaba manejando cuando se produjo el impacto, le agradeció "a Dios" que llegó a frenar. "En una situación así, salir de una curva y encontrarte con una bestia dada vuelta, no es sencillo. Lo primero que hicimos fue correr hacia el micro. Sacamos a casi la totalidad de los chicos, salvo tres o cuatro que quedaron atrapados y no estaba a nuestro alcance", resaltó."Fue un momento difícil. Fue duro ver a las criaturas gritar, ensangrentadas. Sentamos a los chicos en la ruta e intentamos calmarlos", describió de ese momento crítico.