Instituto Provincial indica que no aumentaron significativamente casos de cáncer

El Instituto Provincial del Cáncer, perteneciente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, realizó un informe que analiza las estadísticas sobre mortalidad por cáncer en Entre Ríos.



Los datos del Instituto son contundentes, ya que evidencian que no hay un aumento de las estadísticas sobre mortalidad por cáncer en Entre Ríos y no hay diferencia entre zonas rurales de urbanas. Además revela que son menores la cantidad de casos de niños y que el incremento de los casos está relacionado al aumento del promedio de vida. Además revela que son proporcionalmente menos la cantidad de casos de niños y que la mayor frecuencia (el incremento) de los casos está relacionado al aumento de la expectativa (promedio) de vida. ¿Qué dice el Informe? Según los datos del Instituto Provincial del Cáncer, las causas de fallecimiento en la población general, los más frecuentes son: pulmón, cáncer colorectal, mama, páncreas, próstata, esófago, hígado y vías biliares. Las leucemias se encuentra en octavo lugar, seguido por vejiga, riñón y vías urinarias. En mujeres, se destacan que los más comunes es el de mama, cáncer colorectal y pulmón; mientras que para el caso de los hombres, se encuentra el de pulmón, próstata y cáncer colorectal.



El informe además revela que la tendencia de mortalidad por cáncer de todos los tipos, en relación con cáncer por tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines (relacionados actualmente al uso de agroquímicos), se mantuvo sin cambios en los últimos 13 años. "Por cada fallecido por cáncer linfático, de tejidos hematopoyéticos y tejidos afines, se produjeron 17 fallecimientos por otros cánceres" enfatiza el documento, supo Campo en Acción.



Además, el reporte del Instituto visualiza que la incidencia de muerte por cáncer de tejidos linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines aumenta con la edad y es significativamente mayor en adultos de más de 60 años. Aunque al evaluar la tasa de mortalidad en menores de 15 años, el Instituto no "observa una tendencia determinada de comportamiento, con grandes variaciones en cada periodo, siendo el numero promedio de 5 fallecimiento por año". En los últimos 5 años, por tasa de mortalidad por cáncer de tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines en la provincia está ubicado en el novenos lugar.





Hoy este Instituto, recientemente organizado a partir de una ley, impulsa tareas de contención, trabajos preventivos y, además, lleva adelante las estadísticas de esta enfermedad en Entre Ríos.



Toda causa probable, que pueda favorecer la aparición de una enfermedad debe ser evaluada y en lo posible evitada, pero en este caso vemos que la opinión pública, no conocía los reales valores e incidencia de esta enfermedad en la población, y por donde debemos empezar a priorizar nuestras acciones como comunidad para disminuir la misma.