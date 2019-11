Entrerriana solidaria: Ofrece peinado y maquillaje gratis para egresadas

La estilista de Concepción del Uruguay, Stefania Ruiz brinda gratis peinado y maquillaje para las graduadas."Si conocés alguna egresada que no pueda pagar para que la peinen y/o maquillen decile que se contacte conmigo", detalló. Y añadió "Todas merecemos lucir como reinas en una noche tan especial".Se pueden contactar por medio de su cuenta de Instagram o al teléfono 3442676846. Es válido sólo para las egresadas de Concepción del Uruguay.Por otra parte, ante la iniciativa de Stefania otras personas ofrecieron su colaboración en la misma publicación de la uruguayense y expresaron "Gran gesto, me sumo con las uñas", "Hola, me sumo en limpieza de cutis y makeup".Ante la consulta sobre cómo tomó esta decisión la joven respondió: "Hace un año que me egresé, y la verdad no tenía la posibilidad ni siquiera de pagar mi fiesta, y si no hubiera sido por la ayuda de mi novio, tías y demás no la podría haber hecho. Al peinado prácticamente me lo regalaron y sinceramente no tenía para pagar a una maquilladora así que lo hice yo misma. Pero así como yo no podía y me ayudaron hay muchas chicas que no pueden y no las ayudan tampoco. Me puse en el lugar de ellas y publiqué en Instagram y Facebook".Y enfatizó en declaraciones al diario: "Lo hago de corazón porque se lo que es no tener y bueno, querer aportar mi granito de arena llevó a que unas chicas más se sumaran así que ya somos tres".