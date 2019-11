Abre la inscripción para ingresar a la Escuela de Agentes de la Policía

La Policía de la Provincia de Entre Ríos y a través de la Dirección de Institutos Policiales, informó que del 9 de diciembre del corriente año y hasta el 17 de enero de 2020 inclusive, estarán abiertas las inscripciones para el ingreso al curso de agentesEn declaraciones a, el Comisario Inspector Marcelo Gómez, Director de Escuelas de Agentes de la Policía de Entre Ríos, explicó que en esta oportunidad, el llamadoEntre los requisitos mencionó: tener entre 18 y 30 años, no tener antecedentes policiales ni judiciales, nivel secundario aprobado y la constancia del CGE que lo avale, presentar el formulario de inscripción con toda la documentación que se requiere entre los cuales hay estudios médicos como "radiografía de tórax, de columna, de rodilla, de cervicales; grupo sanguíneo; audiometría, agudeza visual, encefalograma y electrocardiograma entre otros".El formulario de inscripción se puede descargar en el Facebook de la Escuela de Agentes click aquí ) o solicitarlo en la Jefatura Departamental.Vale recordar que el curso se realiza en la Escuela de Agentes "Pedro F. R. Campbell" que se encuentra en la ciudad de Villaguay. Los cupos son limitados y los aspirantes deben rendir un examen de ingreso.Gómez contó que en la incorporación anterior, "rindieron muchos y hubo quienes quedaron afuera por no haber aprobado el examen psicológico o no tener la estatura pertinente (entre 1,65 y 1,90 metros). De acuerdo a cómo van saliendo en la evaluación, se lo tiene en cuenta en una orden de mérito para cada departamento".En la presente promoción, "rindieron 2250 personas, entre hombres y mujeres. En la escuela de Villaguay ingresaron 200 y en Rosario del Tala, solo para mujeres, ingresaron 70".Finalmente, Gómez recordó que "el curso dura entre 9 y 10 meses, tras lo cual es nombrado agente de Policía y sale con su trabajo firme. Luego el Comando Superior dispone el destino".