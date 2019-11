El hecho sucedió la semana pasada en la estación Agüero de la línea D del subterráneo porteño. El hombre, que llevaba una bota ortopédica en su pierna izquierda, terminó con la otra lastimada al no advertir que ingresaba a la zona amarilla que indica el final del andén.De inmediato, dos personas lo socorrieron: la víctima rescató el celular de las vías y extendió sus manos para que otros dos pasajeros pudieran salvarlo segundos antes de la llegada de la formación.Luego, personal de Subterráneos de Buenos Aires asistieron al herido. También arribaron médicos del Same. Sin embargo, el individuo no quiso ser trasladado a un hospital para que le revisaran las piernas.