Buscaban la nena, fue el séptimo varón y Macri será el padrino

Una familia de la localidad bonaerense de Monte Grande tenía seis hijos varones cuando Gisele, la mamá, volvió a quedar embarazada: ella y su esposo querían que sea nena. Sin embargo, el que llegó al mundo fue un varón, llamado Francesco, y que al ser el séptimo consecutivo tiene derecho por ley a ser apadrinado por el presidente de la Nación. Así, Mauricio Macri se convertirá en breve en el padrino de este niño que fue dado a luz hace un mes en la Clínica Boedo, de Lomas de Zamora, y nació en perfectas condiciones de salud.



"Siempre estuvimos en busca de la nena, pero ya a los tres meses nos enteramos que iba a ser varón. Fue inesperado, no imaginé tener 7 nenes. Pero le agradezco a Dios el tener el privilegio de ser mamá de siete varones, eso me emociona mucho", dijo Gisele. Según estable la ley 20.843, el recién nacido tiene derecho a ser el ahijado del presidente de la Nación al momento de su nacimiento, en este caso Mauricio Macri, y esta ley que fue reglamentada en 1974 por María Estela Martínez de Perón le garantiza al pequeño tener cubiertos todos los gastos de su educación Inicial, Primaria, Secundaria y Universitaria, entre otros beneficios que tendrá su crianza, independientemente de la ayuda que, en este caso Macri en particular, pudiera llegar a prestarle como padrino.



La leyenda del séptimo hijo varón se remonta a la antigüedad y siempre refirió al recién nacido como un bebé con poderes especiales que lo diferencian no sólo de sus hermanos mayores sino también del resto de los niños, y que iban desde un intelecto superior hasta tener doble visión y poderes premonitorios que le permitían predecir el futuro.



A la Argentina la leyenda llegó distorisionada, y se decía que el séptimo hijo varón, en las noches de luna llena, se convertía en lobizón. Para contrarrestar esta leyenda macabra y dar paz al pobre niño, los jefes de Estado, desde la presidencia de José Figueroa Alcorta, comenzaron a hacerse cargo del padrinazgo.