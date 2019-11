Padres denuncian posibles malos tratos en un jardín privado

Un grupo de padres se reunió este martes frente a las puertas de un Jardín de Infantes privado de la ciudad de Concordia, preocupados por posibles casos de maltrato, del que presuntamente podrían haber sido víctimas sus hijos, tras una denuncia contra una de las maestras que trabajan en el lugar.



"Son intolerantes con los chicos, no es la primera vez que sucede algo así", dijo una ex docente, quien habría decidido renunciar a dicho lugar de trabajo por lo que aparentemente sucedía.



"Estamos reclamando por esta situación; hubo renuncias por cosas que pasaron, pedimos una reunión y no nos atendieron, hay situaciones de intolerancia y muchas cosas, hay indicios de malos tratos, algunos padres no están enterados", precisó la docente que tuvo problemas a El Sol.



"Queremos una reunión, que nos atiendan y que despejamos las dudas, es un tema sensible. A mi nene le pegaron y una maestra le rompió la regla en el brazo, además de tirarle las orejas, si no lo podían controlar no pueden hacer eso, los nenes han contado cosas. Vieron los hechos", señaló. "Si hay denuncias tan graves deberían hacerlas en la justicia"

Por su parte, la directora y dueña del jardín de infantes manifestó que "si hay denuncias tan graves deberían hacerlas en la justicia".



"Reconocen que no se manejaron bien porque no vinieron a plantear este problema y quieren que abra las puertas para hacer un careo. Lo mejor es concurrir a la justicia y si no hay pruebas contundentes deberán pedir disculpas", expresó.



Consultada acerca de si hay denuncias judiciales, manifestó desconocerlo. "Les sugerimos a los padres hacer eso, sí hay un docente que supuestamente maltrató a un nene, lo que fue denunciado por un solo padre. También llama la atención que la docente que denuncia acusa a otra colega de otra sala. Esta denuncia recayó en la sala de uno y dos años, entonces como docente responsable y si sos testigo ¿Por qué no lo denunciaste en el momento? ¿Por qué lo permitiste?", se preguntó.



Sobre si se tomaron medidas para separar del cargo a la docente cuestionada, indicó que aún no y que nunca le informaron nada. La maestra acusada tendría cinco años de trabajo en el jardín.



Según informa diario El Sol, el jardín es un emprendimiento privado y no está reconocido por el CGE, ni recibe supervisiones de educación. La directora manifestó que desde hace dos años es la propietaria.