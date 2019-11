El Ventilador: Algunas opiniones sobre la violencia contra las mujeres

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Con numerosas luchas, banderas en alto, campañas para tomar conciencia, leyes sancionadas y hasta cambios de paradigmas? ¿cuál sigue siendo la realidad de la violencia ejercida contra las mujeres?Los números en la provincia de Entre Ríos no son menos preocupantes. En lo que va de este año son 8 los femicidios ocurridos. Y las estadísticas del El Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, da un pantallazo todavía más acabado. Este organismo reveló que en los últimos 3 años más de 40.000 las causas por violencia familiar y contra la mujer.¿Qué programas públicos de prevención y asistencia existen actualmente en la Argentina y, particularmente, en Entre Ríos?-"Queremos felicitar a la gente del Club Don Bosco por tan linda jornada que se vivió el sábado pasado en el Seven contra la violencia de género. Excelente iniciativa de integrar el Rugby al club".-"Padecí violencia obstétrica en la Clínica Havva acá en Paraná por ser mayor de 50 años con una doctora que se enojó porque queríamos con mi pareja un bebé. Nos retiramos de allí muy mal".-"Estoy de acuerdo con sus derechos pero me parece que abusan un poco del poder que adquirieron. No se las puede ni mirar ahora".-"¿Cómo se consiguen los pañuelos rosas?".-"En fiscalía no te dan bola y en la secretaría de la mujer te tienen a las vueltas. Ayer venía en el cole y un hombre venía con las piernas abiertas para tocar a las mujeres que pasaban por cerca. No hacen nada con las personas violentas, pero a las mujeres las intiman a ir al psicólogo".-"Quiero felicitar a los mejores entrenadores de rugby que tiene el club Don Bosco. Nos brindan todo su apoyo en todo lo que pueden y siempre nos ayudan e incentivan a seguir. También felicitar por la excelente jornada del sábado. Don Bosco es rugby".-"A los 9 años fui violada por mi padrastro y a los 13 tuve un hijo del mismo violador, porque nunca nadie me ayudó. Hoy tengo 51 años y lo superé sola. El año pasado fui a denunciar y no me dejaron. Nadie me quiso tomar la denuncia".-"Escuchaba a la chica hablar y me preocupa también su postura. Dice que no sale a la calle para que la miren, le aclaro que desde chico las cosas lindas se miran y mirar no es faltar el respeto. En la postura de estas niñas, ¿avanzan o retroceden?".-"Yo sufrí violencia de parte de un cuñado. A tal punto que me dejó en la calle, se quedó con mi casa y parte de mis cosas y nadie hizo nada. Por el contrario me pedían a mí, que era la víctima, que presente pruebas. Y cuando lo hacía igual no hacían nada. Para mí no funcionan las políticas o leyes, no sé, pero me indigna cuando dicen que denunciemos y luego no dan solución. A veces parecería que te toman el pelo".-"Soy mujer y defiendo serlo hasta los ojos. Pero conozco personas que porque tienen novio nuevo lo primero que hacen es denunciar al actual concubino, ponerle restricción y hasta excluirlo de la casa porque no saben enfrentar la situación. El hombre también padece de violencia".-"Mando saludo a Dra Yanina Yzet . Muy buena profesional, comprometida que hace años está en este tema. Me ayudó mucho".-"De la violencia sindical o gremial contra las mujeres ¿qué se sabe?".