El Ventilador: violencia contra las mujeres; historias, demandas y desafíos

La fecha conmemora a las hermanas Mirabal, luchadoras asesinadas por la sangrienta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana hace 59 años.



Pero hoy, más de medio siglo después con numerosas luchas, banderas en alto, campañas para tomar conciencia, leyes sancionadas y hasta cambios de paradigmas? ¿cuál sigue siendo la realidad de la violencia ejercida contra las mujeres?



Los datos hablan por sí solos. En lo que va de este año 280 mujeres fueron asesinadas en Argentina. Es decir, casi 1 por día. Y aún más: casi 200 niños que perdieron a sus madres en crímenes cruentos.



Los números en la provincia de Entre Ríos no son menos preocupantes.



En lo que va de este año son 8 los femicidios ocurridos. Y las estadísticas del El Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, da un pantallazo todavía más acabado.



Este organismo reveló que en los últimos 3 años más de 40.000 las causas por violencia familiar y contra la mujer.



Desde la instauración de un día en todo el mundo para la toma de conciencia, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto de este flagelo.



Ahora bien? ¿qué programas públicos de prevención y asistencia existen actualmente en la Argentina y, particularmente, en Entre Ríos?



Desde diferentes sectores y movimientos de mujeres alzan la voz y apuntan, entre otros aspectos, a la Justicia.



Señalan que los tiempos judiciales son excesivamente largos y que existe falta de control en las perimetrales y en el uso de pulseras y botones antipánico. La violencia no es sólo física Este es uno de los conceptos que más se va internalizando en la sociedad a partir de las diferentes luchas y mensajes, principalmente, de los movimientos feministas en todo el mundo.



Y si bien en las dos últimas décadas hubo avances y conquistas en el mundo laboral y social, las mujeres todavía luchan por la equidad de género en varios aspectos.



El cupo laboral en diferentes áreas, la equidad de salarios, los derechos de mujeres aborígenes y hasta la imposibilidad de un aborto seguro y gratuito, son aspectos que hoy señalan como de "violencia estatal contra la mujer".



Aunque algunas voces dentro de estos movimientos mismos se alzan en contra de unificar los reclamos, las marchas sucedidas ayer en todo el país fueron un reflejo de varias luchas.



Los reclamos por el aborto legal se mezclaron con consignas como "Chile despertó" y con cánticos contrarios a Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia.



Las marchas parecían contener varias manifestaciones dentro: la bandera verde de la Campaña por el Aborto estaba junto a la bandera de Bolivia, y la que representa a la comunidad LGTB se mezcló con la whipala, ambas muy coloridas.



Si es todo parte de lo mismo o si mezclar los reclamos hace perder fuerza a algunas luchas en particular, es uno de los debates que dejó abierto esta nuevo 25 de noviembre.



Aun así, la problemática queda expuesta: la violencia contra la mujer tiene varias caras.



Pero... más allá de las organizaciones, movimientos y sus manifestaciones públicas, ¿cómo se educa hoy en la escuela respecto de esta problemática? ¿Qué acciones concretas lleva adelante el Estado para acompañar estas luchas y generar conciencia?