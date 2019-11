Once por Todos 2019 en marcha: se realizó reunión con beneficiarios

Elonce TV dialogó con algunos de los concurrentes al encuentro:

Isabel Medrano es tesorera de la cooperadora del Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná

Darío Engelman, director del Hospital 9 de Julio de La Paz



Estela Martínez, de la cooperadora del hospital Francisco Ramírez, de Feliciano

Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Entre Ríos

Los beneficiarios de la edición 2019 de Once por Todos:

Tapitas por Juegos

Las donaciones que se reciben



Este martes se realizó la reunión de los beneficiarios de Once por Todos. Voluntariados, cooperadoras y organizaciones sociales trabajan en la organización que tendrán para recepcionar el beneficio: las organizaciones definen un mecanismo de trabajo y de distribución de las donaciones.. Mencionó que la cooperadora en ese nosocomio "estaba acéfala". En este sentido manifestó que están "tratando de salir adelante, de ayudar. El hospital ha tenido un cambio extraordinario desde que está el actual director".Mencionó que"Lo veía desde afuera, aun colaborando de vez en cuando. Ahora, estando desde adentro, estamos muy entusiasmados. Tenemos buenas perspectivas y esperando poder tener algo más para el hospital", puso relevancia Medrano, de la cooperadora del Hospital Pascual Palma.puntualizó que esta es "la cuarta vez que venimos y siempre nos ha sido muy útil todo lo que la gente dona."., destacó que desde ese nosocomio están solicitando donaciones de pañales, ropa, elementos de limpieza. Con los recursos que llegan al hospital, a veces es muy difícil adquirir todo lo que necesita. Once por Todos es muy buen proyecto, muy buena idea: Que se haga extensivo a las localidades alejadas, que muchas veces no tenemos la posibilidad de recibir donaciones, es muy meritorio". Dijo que las donaciones que reciben "son de mucha utilidad"., destacó que trabajarán en el marco de Once por Todos "ayudando, aportando y colaborando con la cooperadora del hospital San Martin. Estamos muy ansiosos, contentos, participando de estas reuniones. Los trabajadores de ATSA Entre Ríos vamos a aportar nuestro trabajo desde muy temprano el 8 de diciembre".", opinó respecto de la jornada del 8 de diciembre donde gran cantidad de manos ponen en práctica el lema "Ayudar hace bien".En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello,Es momento de preparar y etiquetar las donaciones. Once por Todos cuenta con diferentes organizaciones que son puntos de recepción y que realizan diferentes eventos, días antes y durante el 8 de Diciembre. Luego toda esa ayuda llega ese día a la Sala Mayo para luego ser distribuida a los beneficiarios.