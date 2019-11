Solo uno de cada cinco jóvenes dedica al menos una hora a hacer deporte

La investigación, elaborada con datos de 1,6 millones de estudiantes de entre 11 y 17 años desde 2001 hasta 2016 en 146 países, muestra que un 81 % de los adolescentes no practica al menos una hora de ejercicio diario, lo considerado por la OMS como requisito mínimo para llevar una vida sana a esa edad.



El porcentaje es algo menor entre chicos (78 %) pero en las chicas adolescentes alcanza el 85 % y mientras ellos han mejorado dos puntos en 15 años, el porcentaje entre ellas no ha variado ni un ápice.



En ambos sexos una de las razones que explican esta falta generalizada de ejercicio es, según la experta de la OMS Leanna Riley, una de las autoras del estudio, una revolución tecnológica que "anima a estar mas tiempo sentado, ser menos activos en general, jugar más con aparatos digitales, conducir más y andar menos".



Otro factor, que según los autores afecta más a las chicas que en los chicos, son las preocupaciones por la seguridad de hacer ejercicio en el exterior, por ejemplo, a la hora de ir caminando o en bicicleta a la escuela.



Tendencia a la violencia



"Hay una clara tendencia de incremento de la violencia, tanto hacia los adolescentes como en general, lo que provoca que por ejemplo la gente que sale de noche corra un mayor riesgo", subrayó otra de las autoras, Regina Guthold, quien también señaló como factor de peligro los mayores flujos de tráfico en las ciudades.



Cuestiones culturales, como la falta de programas de fomento del deporte entre chicas o la escasez de instalaciones para ellas (por ejemplo, vestuarios separados en instalaciones deportivas), también podrían estar detrás de las peores cifras que muestran las jóvenes y su escasa mejora con el tiempo.



No se advierten tendencias específicas entre países ricos y pobres: los que mejores cifras tienen son Estados Unidos (sólo un 64 % de adolescentes no hace ejercicio), la India (72 %) y Bangladesh (63 %), beneficiados por la popularidad de deportes en la calle como el béisbol, el baloncesto o el críquet.



En el otro lado, Filipinas es el país con mayor inactividad física entre chicos (93 %) y Corea del Sur entre chicas (97 %), mientras que EE.UU. e Irlanda son aquellos con una mayor diferencia de porcentajes entre sexos (de hasta 15 puntos y en ambos casos con mayores tasas de ejercicio entre el sexo masculino).



