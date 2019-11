Se inauguró una escuela de formación apícola en La Picada

Quedó oficialmente inaugurada la escuela de formación apícola, ubicada en La Picada, departamento Paraná, iniciativa que fue pensada a partir de un relevamiento que realizaron los productores y que contó con el apoyo del gobierno provincial a través de la Secretaría de la Producción. "El objetivo es capacitar e intentar traspasar a las generaciones venideras los conocimientos que se vivencian en la actividad misma", sostuvo Jorge Pitter, presidente de la Cooperativa Apícola del Paraná. Y agregó que la escuela es además "para todas las personas interesadas y se intenta brindar las herramientas necesarias para que puedan motivarse y empezar".



El balance según indicó Pitter, es "sumamente positivo por la concurrencia y por la calidad técnica de los expositores que dejaron ver su formación técnica y el amplio conocimiento que poseen en este primer módulo que se dictó el viernes pasado vinculado a la cría de abejas reinas".



Por su parte, el director de Agricultura y Apicultura de la Secretaria de Producción, Federico Solari, dijo que esta iniciativa que apoya el gobierno provincial "nos deja totalmente contentos por el empeño y dedicación que han demostrado sus organizadores y creemos sumamente necesario el funcionamiento de esta escuela de formación, ya que facilitará el ingreso al mercado laboral de jóvenes y adultos en la red de cooperativas apícolas". Y agregó que "es importante que estas propuestas se concreten en el marco de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado donde cada uno pueda ofrecer su aporte, con el objetivo principal de colaborar en este caso, en el fortalecimiento de esta importante cadena de valor para la provincia".



En tanto, Ricardo Etchemendy, presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de la provincia (Ipcymer), resaltó "el avance que significa para la apicultura entrerriana pero especialmente para el movimiento cooperativo" y destacó "la oferta formativa que esta escuela hoy ofrece, desde salubridad, cría de reinas, carpintería apícola hasta el manejo de propóleos".



A su turno, Germán Marciangelo, uno de los capacitadores, resaltó que el proyecto "es una excelente idea y abarca todas las temáticas que pueden ser de utilidad para el sector, hay una buena articulación entre entidades públicas y privadas lo cual es positivo, y responde a necesidades puntuales en territorio, es decir, da respuestas a demandas propias del productor. Y destaco la hospitalidad y cordialidad de todos los que participaron, es una cualidad propia del sector y como capacitador me llevo más cosas de las que dejo".



Por su parte, Juan Oritz, participante del curso e integrante de Cooperativa El Espinal, indicó que "la capacitación colmó ampliamente mis expectativas en todos los aspectos, principalmente porque tuvimos el contacto con distintos métodos de diagnóstico y de técnicas para aplicar a una estrategia que se supone nos garantizaría mucha eficacia al momento de llevarla a la práctica, así que me voy muy satisfecho". Oferta formativa Las temáticas que se brindan en esta escuela de formación apícola son variadas y pueden detallarse los siguientes módulos cada uno con una duración específica. A saber: Iniciación apícola, producción de miel - buenas prácticas de manufactura, carpintería apícola, operario de sala de extracción y depósito, producción y elaboración de productos alternativos, cría de abejas reinas, multiplicación de material, sanidad apícola, producción orgánica, planificación estratégica, cooperativismo, comercialización, implementación de criterios de comercio justo. Cooperativa en crecimiento La Cooperativa Apícola del Paraná limitada fue fundada por 20 socios en el año 2004 y actualmente cuenta con 5.000 colmenas en producción, distribuidas en los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Federal, Federal, Villaguay, Feliciano, Victoria y San Salvador. Produce mieles multifloras de monte natural, praderas y mieles orgánicas. Posee sala de extracción habilitada por el Senasa y se desarrolló principalmente como cooperativa exportadora de miel, y por lo tanto, todas sus acciones se dirigieron a satisfacer las elevadas exigencias de sus clientes de distintas partes del mundo, basándose en la aplicación de principios de claridad en su producción y procesos, respaldados por la trazabilidad de la miel.



Hoy esta cooperativa está concretando un nuevo sueño que ellos consideran fundamental para todos los productores, ya que mucho de los conocimientos que adquieren en la práctica misma de la actividad se van perdiendo si no se logran transmitirlos. Por eso creen necesario sociabilizar estos aprendizajes que en otras épocas eran prácticamente inalcanzables tenerlos tan fácilmente.



En este marco, es interesante la anécdota brindada por Gustavo López, presidente de Fecaer, quien nos contó que en su caso cuando era joven tuvo que andar mucho tiempo detrás de un productor que le enseñara cómo criar reinas. "Eran otros tiempos, y no se tenía acceso a la información tan fácilmente como ahora. Tuve que estar dos años trabajando a la par de un criador para poder aprender". Por eso destaca López, la relevancia de esta propuesta "donde los conocimientos están al alcance de las manos, llegan al territorio, y hay gente con mucha experiencia y ganas de compartir lo que sabe". Avances importantes En la misma inauguración, los organizadores nombraron dos anuncios importantes para la cooperativa, una de ellas es que por Resolución Nº 3616 de la Dirección Provincial de Vialidad se aprobó transferir los fondos afectados a la construcción del camino de acceso a la planta de la Cooperativa Apícola del Paraná Limitada, y por otro lado, Jorge Pitter, señaló que "tenemos la habilitación del organismo sanitario chino, que tras auditar varias plantas en Argentina, aprobó un total de 18 que son las que están en condiciones de exportar a la Unión Europea, esto significa que tiene implementado sistema de control de calidad, y dentro de las cuales se encuentra habilitada nuestra cooperativa, entre las 18 seleccionadas". Balance y gestiones En el marco de la actividad apícola, vinculado a la gestión cooperativa, Valeria Mosetich y Javier Crettaz, técnicos que conforman el plantel de capacitadores, indicaron que "se ha acompañado primero el trabajo de los grupos asociativos a través de asistencia técnica desde la gestión conjunta de grupos cambio Rural y Giser. Posteriormente, los grupos asociativos evolucionaron en el trabajo cooperativo, creándose en la provincia más de 30 cooperativas apícolas, de las cuales aproximadamente 18 hoy forman parte de la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos (Fecaer), creada en 2015".



"El gobierno provincial, ha articulado acciones desde la cartera de Producción provincial, de la mano del Ministerio de Desarrollo Social, Ipcymer y organismos nacionales, acompañando iniciativas con financiamiento y asistencia técnica a partir de programas y proyectos que apuntaron a mejorar aspectos productivos y de infraestructura edilicia en salas de extracción de miel con destino al mercado interno y exportación", indicó Valeria Mosetich, integrante de Desarrollo Rural de la Dirección de Agricultura y Apicultura. Asistentes Además de los alumnos que cursaron y recibieron su primer certificado del primer módulo de cría de abejas reinas, asistieron a la inauguración: el director de Agricultura y Apicultura, Federico Solari; el presidente de Ipcymer, Ricardo Etchemendy, la tutora de cooperativas perteneciente al Ministerio de Desarrollo Nacional, Betiana Medina, el presidente de Fecaer, Gustavo López; integrantes de la Red Ruta 127/12, Mariela Rothman y Ariel Robles, el presidente comunal de La Picada, Ramón González; técnicos del área apícola provincial, Javier Cretaz y Valeria Mosetich, representante del programa apícola del INTA, Daniel Primost, representante del SENASA, Carolina Kaul y los empresario Juan Morales y Javier Zatti (Naiman SA).