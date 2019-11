Un grupo de mujeres "escrachó" a Alperovich en la puerta del Senado

Si no hay desafuero garantizan la impunidad. Alperovich tiene responder a la justicia como cualquiera de nosotros. La casta política se cuida los privilegios entre ellos, por eso nos tenemos que movilizar para que este caso no quede impune! https://t.co/EZexJaMg39 — Vilma Ripoll ? (@vilma_ripoll) 26 de noviembre de 2019

Con @vilma_ripoll estamos en la puerta del Senado exigiendo el desafuero de Alperovich y el cese de su cargo como senador. Es necesario formar una comisión investigadora independiente para evitar la impunidad del poder y llegar a la verdad pic.twitter.com/N2NlVFZfGK — ?Cele Fierro? (@Cele_Fierro) 26 de noviembre de 2019

Un grupo de mujeres encabezadas por la dirigente de izquierda Vilma Ripoll realizó hoy una protesta en la puerta del Senado contra el tucumano José Alperovich, denunciado por violación, para reclamar su desafuero con críticas a sus colegas.Unas 20 personas, en su mayoría militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se apostaron en la puerta de ingreso para los senadores, con una camioneta y potentes parlantes que hicieron que las consignas de repudio se escucharan dentro del palacio legislativo."Sí señora, sí señores, encubren a Alperovich, dinosaurios senadores", es la consigna que insistentemente cantó una de las mujeres que participó del "escrache" en el que también se usaron carteles para reclamar el "desafuero" del senador por Tucumán y la creación de una "comisión investigadora".El ex gobernador de Tucumán presentó el último lunes un pedido de licencia sin goce de sueldo en el Senado para afrontar la denuncia penal que le hizo una sobrina de 29 años por violación. En este sentido, en la Cámara alta prevén aprobar el pedido de licencia lo antes posible.Si bien al tomarse licencia el senador continuará teniendo fueros (lo que le da inmunidad de arresto) esta condición no impide que la causa judicial siga su curso hasta la sentencia, mientras no exista un impedimento de otra índole.