Se entregaron los premios Distinción al Investigador de la Nación

La Distinción Investigador de la Nación 2018 fue otorgada al físico Conrado Varotto, quien es reconocido por su labor en favor del desarrollo de la actividad espacial y nuclear en la Argentina. En la ceremonia realizada en el Museo de Casa Rosada también se entregaron los premios Houssay, Houssay Trayectoria, Jorge Sabato y Fidel A. Roig, con participación del presidente de la República, Mauricio Macri, y el secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.



En ese marco, Macri afirmó: "Como cada año, no me quería perder este nuevo reconocimiento a los investigadores de la Nación. Realmente es muy importante distinguir el trabajo de todos ustedes y su enorme vocación, y además no quería perderme la oportunidad de reconocer al Dr. Conrado Varotto, un hombre que al hablar transmite ese entusiasmo, ese amor y esa pasión por todo lo que siente que nuestro país puede hacer, y lo vemos en el legado del INVAP, la CONAE, y sus más de 50 años al servicio de nuestro país".



"También hay que decir que invertir en conocimiento es fundamental, porque la innovación es central para que podamos seguir creciendo y compitiendo en un contexto global cada vez más desafiante. Esto sólo es posible de la mano de la investigación, ya que de ahí viene el desarrollo, el trabajo y también la manera de seguir integrándonos al mundo de una manera inteligente", agregó el jefe de Estado.



Por su parte, Barañao consideró: "Esta ceremonia tiene dos componentes, uno que es homenajear a los investigadores que han cumplido una tarea excepcional, y el otro que constituye una forma de reconocimiento de la sociedad a toda la actividad científica en las personas premiadas. Y el hecho de que se realice aquí, en la Casa de Gobierno, consolida esa visión de la importancia que ha tenido el desarrollo científico-tecnológico en la consideración pública".



"Cuando pensamos en el Investigador de la Nación pensamos en cómo hubiera sido el país si esa persona no hubiera existido, lo cual es sumamente difícil. Sin embargo, en esta edición ha sido muy fácil, porque el ciudadano común sabe que el país es capaz de producir reactores nucleares y satélites. Todo eso se debe a una persona, cuyo nombre tal vez no sea tan conocido, pero que ha sido indispensable para que todo eso ocurra, ese es el doctor Conrado Varotto", expresó el secretario.



La Distinción Investigador/a de la Nación destaca a través de los premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato a los científicos que han contribuido a lo largo de su carrera a la producción de nuevos conocimientos, al desarrollo de innovaciones tecnológicas de impacto social y económico, a la promoción de la transferencia de conocimiento, y a la formación de recursos humanos.



El doctor Conrado Varotto, quien resultó seleccionado como Investigador de la Nación 2018, fundó INVAP en 1976 y lo transformó en el centro argentino de referencia nacional e internacional en actividades de transferencia tecnológica. Allí promovió varios proyectos en las áreas nuclear y satelital, como también en temas relacionados con la electrónica, el desarrollo de materiales, la industria metalúrgica y minera. Asimismo, fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) durante 20 años.



En agosto de 2018, durante la presentación del satélite SAOCOM 1A, el presidente Macri y el secretario Barañao le brindaron un reconocimiento especial por su rol al frente de la Comisión. En la ocasión, se destacó el papel de Varotto como líder y pionero en la construcción y el fortalecimiento de las instituciones nacionales de ciencia y tecnología en áreas de alta complejidad.



La Distinción al Investigador/a de la Nación consta de un diploma, una medalla de oro y la suma de 1 millón de pesos; en tanto, se distribuyen más de 1,5 millones de pesos entre las restantes categorías. Los premiados se definen a partir de una nómina en orden de mérito, confeccionada por un Consejo de Evaluación integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el sector científico y académico, que actúa como órgano de consulta acerca de las bases y condiciones elaboradas por la Secretaría. Luego, el Poder Ejecutivo Nacional escoge entre los ganadores de los Premios Houssay Trayectoria al Investigador/a de la Nación.



Los Premios Houssay Trayectoria 2018 fueron otorgados a la Dra. Juana Chessa de Silber (Área Química no biológica, Ciencias de la Tierra del Agua y de la Atmósfera), al Dr. Lorenzo Lamattina (Área Ciencias Biológicas: molecular, organismos y sistemas, y Bioquímica), al Dr. Alberto Porto (Área Ciencias Sociales) y al Dr. Conrado Varotto (Área Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias de la Computación y Astronomía).



Los Premios Houssay 2018 los ganaron el Dr. Santiago Palma (Área Química no biológica, Ciencias de la Tierra del Agua y de la Atmósfera), el Dr. Marcelo Marti (Ciencias Biológicas: molecular, organismos y sistemas, y Bioquímica), el Dr. Gabriel Vommaro (Área Ciencias Sociales), y el Dr. Fernando Stefani (Área Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias de la Computación y Astronomía).



El Premio Jorge Sabato 2018 lo obtuvo el Dr. Fernando Goldbaum, por Ciencias Biológicas: molecular, organismos y sistemas, y Bioquímica.



El Premio Fidel Roig, dirigido a grupos de investigación que hayan implementado acciones de transferencia en iniciativas vinculadas con el uso sustentable de la biodiversidad, fue para la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, por su proyecto "Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de abejas nativas en argentina". La propuesta presenta aportes sustantivos para la conservación de insectos polinizadores, uno de los grupos de insectos identificados internacionalmente como amenazados. Además, busca evitar la introducción de especies exóticas que podrían transformarse en invasoras; transfiere tecnología a pequeños productores; y contribuye sustancialmente a la incorporación de mieles silvestres al código alimentario.



El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, hizo entrega del Premio Mecenas, destinado a instituciones que de manera sostenida han apoyado la labor en ciencia y tecnología en nuestro país, a Mercado Libre y Terragene.