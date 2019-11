"Aporta una gran calidad de vida": Qué es y cómo funciona el chip sexual

Una de las últimas famosas en confesar que se colocó un chip sexual fue Catherine Fulop . "Lo último que me puse fue testosterona, ya que con la menopausia esta hormona se te va y a las dos semanas de habérmela puesto mi entrenador personal me elogió la fortaleza", reveló la actriz y conductora.Fue la médica clínica especializada en medicina estética íntima, María José, quien enel programa que se emite porexplicó los motivos por los que las pacientes llegan a la consulta, además de brindar detalles respecto de qué es el chip sexual y cómo funciona."Un paciente que llega al consultorioy no quiere llegar a algo tan complejo como una cirugía", explicó la doctora, al tiempo que comentó que las consultas son por "blanqueamientos, la molestia la grasita en el pubis, aumento de labios mayores, reducción de labios menores, agrandamiento del punto G, incontinencias"., indicó."Las incontinencias también afectan a las chicas jóvenes", comentó la Dra. Y según informó, se solución con "procedimientos que generan calor, producen una retracción, aumentan el colágeno, la elastina y nuevos sanguíneos"."Es frecuente que la paciente que vino por incontinencia esté más lubricada y note mejor trofismo porque con el paso del tiempo la vulva se atrofia", aclaró al respecto.

"A medida que pasa el tiempo, por una cuestión hormonal, el tejido va quedando más laxo"

De acuerdo a lo que comunicó la doctora,"En las chicas jóvenes,", comentó."Molestan los labios mayores que son muy grandes o prominentes, molestan labios mayores que sean muy chicos en el caso de las chicas que recién se inician en las relaciones sexuales", reveló en relación a las consultas por las que se acercan las pacientes.

"El aumento del punto G es para tener mayor placer"

"Son cuestiones que generan malestar disconfort que se pueden solucionar a través de intervenciones que no requieren internación. Son tratamientos completamente ambulatorios", reveló, pero de acuerdo a lo que aclaró: "Los riesgos son mínimos".Respecto de los costos, la especialista develó que "lo más costosos es elque aporta una gran calidad de vida"."Tiene el tamaño de dos granos de arroz y se trata de hormonas bioidénticas que son iguales a las de nuestro cuerpo, pero están sintetizadas en un laboratorio", detalló., entre otros síntomas", informó la Dra. José."A medida que pasa el tiempo, nos sentimos más apagaditos, y como este declive hormonal empieza a temprana edad, el chip es una buena alternativa porque, por ejemplo, quien se siente decaído y siente una depresión, acude a un psicólogo, pero quizás la causa sea el declive de las hormonas"."El chip sexual dura de cuatro meses a un año, depende de la actividad que lleva a cabo cada persona", acotó.