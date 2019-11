Ya son 61 los casos confirmados de sarampión en Argentina

El Gobierno reforzó recomendaciones de vacunación ante nuevos casos de sarampión: De acuerdo a lo informado en el último reporte del organismo, ya suman 61 los casos confirmados en lo que va del año.



Desde la cartera de Salud informaron que adquirieron dosis adicionales de vacuna triple y doble viral para hacer frente al brote que comenzó en septiembre. Asimismo, destacaron que las vacunas del Calendario Nacional que corresponden al primer trimestre del 2020 se distribuirán el próximo mes, es decir en diciembre.



"Instamos a la población a chequear los esquemas de vacunación contra el sarampión y a aplicar la "dosis cero" a niños de entre 6 y 11 meses inclusive, sobre todo aquellos que residen en la ciudad y provincia de Buenos Aires", resaltaron en un comunicado de prensa.



A su vez, agregaron que los niños de entre 13 meses y 4 años que viven en las jurisdicciones mencionadas deberán acreditar dos dosis de vacuna triple viral, aplicadas después del primer año de vida.



Los municipios que se encuentran mencionados dentro de las regiones V, VI, VII y XII que cita la Secretaría de Gobierno de Salud incluyen a Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate pertenecientes a la región V; Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes, de la región VI; Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno, región VII y La Matanza, correspondiente a la región XII. Enfermedad contagiosa y mortal El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se reproduce en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado. Luego, cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotas infectadas se expulsan al aire, donde otras personas pueden inhalarlas.



Las gotas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde permanecen activas y contagiosas durante varias horas. Si te tocas la boca o la nariz con los dedos o te refriegas los ojos luego de tocar una superficie infectada, puedes contraer el virus.



Alrededor del 90% de las personas propensas que se exponen a una persona que tiene el virus, se puede infectar. Factores de riesgo Los médicos de Mayo Clinic, en EE. UU. destacan que los factores de riesgo para el sarampión se incluyen los siguientes:



-No estar vacunado. Si no has recibido la vacuna contra el sarampión, es mucho más probable que manifiestes la enfermedad.



-Viajar a diferentes países. Si viajas a países en desarrollo, donde el sarampión es más frecuente, tienes un riesgo mayor de contraer la enfermedad.



-Tener deficiencia de vitamina A. Si no tienes la cantidad suficiente de vitamina A en tu dieta, es más probable que tengas síntomas más graves y complicaciones. Posibles complicaciones Entre las complicaciones del sarampión se incluyen las siguientes:



-Infección de los oídos. Una de las complicaciones más frecuentes del sarampión es la infección bacteriana del oído.



-Bronquitis, laringitis o crup. El sarampión puede provocar la inflamación del aparato de la voz (laringe) o la inflamación de las paredes internas que alinean las principales vías de paso de aire de los pulmones (tubos bronquiales).