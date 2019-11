Docente fallecida al volcar un auto: Solía montar a caballo para ir a la escuela

Policiales Murió docente entrerriana al volcar el auto que conducía

La muerte de la docente Pamela Smail causó profundo dolor en Villaguay. La mujer, de 37 años de edad perdió la vida tras volcar el auto que conducía en la Ruta 20. Había sido trasladada al hospital Masvernat de Concordia después de ser rescatada de entre los hierros retorcidos del vehículo, pero no pudo sobrevivir debido a las gravísimas heridas que padeció."Muy bien así se construye nuestra patria", la habían felicitado hace dos semanas cuando Smail mostró cómo había llegado a la escuela en su primer día como directora suplente."Mi primer día como directora de escuela de campo. Tuve que entrar y salir a caballo. Esto solamente a mi me pasa", había contado mientras en su cara se reflejaba la satisfacción del deber cumplido. "Acá voy con un caballo que me prestaron".