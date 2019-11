Pidieron Justicia por joven que denunció por violación a su padrastro

Una joven de 19 años denunció por violación a su padrastro y encabezó una marcha para exigir Justicia este fin de semana en la localidad de Sauce de Luna."El mismo día que cumplí mis 15 años, él me violó por primera vez", contó la joven y agregó: "Desde ese día, todos los días hasta los 17 años, él repitió esto, a esa edad yo decidí salir de mi casa".El aberrante caso fue dado a conocer a través de las redes sociales y luego denunciado en sede policial. La fiscal interviniente es Eugenia Molina, quien dispuso que el denunciado no puede acercarse a la víctima o a su madre, según publicó

La publicación de la joven expone, además, que familiares y allegados a su padrastro habrían amedrentado con mensajes e insultos a quienes decidieron acompañarla en este momento. "Él siempre fue violento, maltratando a mi madre y a mi hermano", agregó.Y continuó: "Llegó a revisar mi ropa interior ante cada salida para ver si había estado con algún chico. Me obligaba a dormir del lado de él, en la misma cama donde dormía mi mama y mi hermano. Y muchas atrocidades que no voy a contar ahora. Hay gente que me ha preguntado si mi mamá sabia, la respuesta es si ella sabía, no se si no me ayudo por miedo o porque, pero que sea la justicia y Dios quien pese su corazón"."Lo que pido es protección porque muchas veces amenazó con matarme a mí, a mi mamá y a mi hermanito si yo hablaba; o incluso con matarse él. Vivimos en un pueblo chico donde todos nos cruzamos. Agradezco a los que me apoyan y pido a Dios y a las autoridades que se haga justicia. Yo solo sé lo que viví y nadie va a callar mi voz ahora que me animé a hablar", concluyó.