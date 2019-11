Crearán en Rosario una red de comercios para enfrentar la violencia de género

Con el objetivo de tejer una trama de personas y lugares que no sean indiferentes frente a las agresiones que se desarrollan en los espacios públicos, integrantes de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres lanzará esta mañana la "red de comercios solidarios contra la violencia de género". La iniciativa contempla la capacitación de los dueños de los locales y sus empleados para intervenir, de forma temprana y correcta, para frenar el maltrato y asistir a las mujeres hasta que termine la situación de riesgo.



La propuesta forma parte de las iniciativas que se presentarán hoy en consonancia con el Día Internacional Por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. La jornada se conmemorará en Rosario con una marcha que, desde las 17, unirá la plaza San Martín con el Monumento a la Bandera.



"Nuestra intención es que los comercios del centro de la ciudad y de los barrios puedan convertirse en lugares seguros para mujeres que sufren una situación de violencia en la calle. Y que todos los comerciantes tengan acceso a un protocolo para saber cómo actuar ante casos de agresión o amenazas que vean en la calle", señaló Nazarena Galantini, coordinadora de la campaña nacional.



La red de comercios solidarios se presentará hoy, a las 10, en la plaza Sarmiento. Desde allí, unas 20 integrantes de la campaña recorrerán las calles San Luis, Entre Ríos y Mitre invitando a los dueños de los comercios a adherir a la iniciativa, entregando protocolos de asistencia y capacitando sobre cómo actuar en situaciones de emergencia.



En las vidrieras de los locales donde se realice esta capacitación se colocará una señalética indicando que se trata de "un comercio seguro" y, además, se los sumará a la plataforma de Google marcándolos como espacios que puedan afrontar casos de violencia en la calle y están capacitados para asistir a las víctimas.



Contra el "no te metas"



De acuerdo al último informe del Registro Unico Provincial de Situaciones de Violencia hacia la Mujer (Ruvim) que confecciona la Subsecretaría de Política de Género de la provincia y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), durante el año pasado más de 12.500 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en Santa Fe, y dado que en algunos casos la situación se reiteraba, las denuncias fueron más de 22 mil.



Las organizaciones de mujeres advierten que en lo que va del año han sido asesinadas 286 mujeres y se cometieron 76 travesticidios. En la provincia de Santa Fe se desarrollaron 37 femicidios, de los cuales 16 sucedieron en Rosario.



La propuesta de la red de comercios solidarios busca sacar estas situaciones del contexto "privado" al que tradicionalmente estuvieron confinadas y "romper con el silencio y el desinterés que, como sociedad, nos hace cómplices de situaciones de violencia y es otra forma de revictimizar a las mujeres", apuntó Galantini.



Por eso, apuntó, frente a estas situaciones siempre es importante pedir ayuda. "No es necesario que nadie se meta en el medio, si esto implica ponerse en peligro, pero sí es fundamental hacer que la agresión pare de inmediato, y eso se consigue muchas veces alertando al público para que el agresor se sienta observado y cese", sostuvo y recordó también que "la denuncia no es la solución en todos los casos; sin embargo, si se trata de una situación peligrosa es importante llamar rápidamente al 911".



Además, indicó , los comerciantes pueden ofrecer los locales como un espacio para que las mujeres puedan sentirse seguras hasta dar aviso a quien sea necesario y hasta que termine la situación de riesgo. Frente a estas situaciones "es importante contener, tranquilizar y sobre todo no agobiar con preguntas innecesarias o con comentarios fuera de lugar, que resultan revictimizantes y no ayudan". Para pedir ayuda

Las víctimas de violencia de género o personas cercanas pueden recibir asesoramiento y contención en dos líneas que funcionan todos los días del año durante las 24 horas: el Teléfono Verde (0800-444-0420) y a nivel nacional funciona también el 144, números gratuitos que ofrecen información, contención y asesoramiento. (La Capital)