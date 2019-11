Incendio en fábrica de Jujuy: hallan otros dos cuerpos y son 8 los muertos

Dos personas que se hallaban desaparecidas tras el incendio del miércoles pasado en el ingenio La Esperanza de Jujuy fueron hallados muertas en las últimas horas dentro del lugar, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a ocho.Así lo afirmó el Ministerio de Seguridad de esa provincia, luego de realizarse exploraciones en el lugar durante este viernes.De esa manera, ya no hay más desaparecidos luego del incendio que se registró en la planta del alcohol del ingenio.Tras el hallazgo, familiares de los obreros que el día del siniestro trabajaban en el complejo industrial se acercaron al lugar, pero no pudieron reconocer a los cuerpos, por lo que se esperan los resultados de ADN para conocer la identidad de los mismos.El día del incendio se registraron cinco muertos, pero solo uno de ellos pudo ser reconocido por tener quemaduras menos graves, el cual fue identificado como Severino Rodríguez.En tanto, el jueves se descubrió a un sexto fallecido, Diego Ibarra, quien murió tras permanecer internado en terapia intensiva del hospital zonal con un 80 por ciento del cuerpo quemado.Asimismo, indicó que todavía no hicieron una evaluación de los daños pero hay sectores con peligro de derrumbe.El voraz incendio se registró el miércoles pasado alrededor de las 15:30 cuando hubo una explosión en la planta de alcohol, la destilería, lo que generó que enseguida se produjeran otras dos explosiones.En el lugar trabajó Policía de Jujuy, Bomberos y personal de Incendios Forestales.Un trabajador que estaba en la zona en la que se produjo el siniestro detalló que todo comenzó "en la destilería de alcohol que está enfrente" de donde él se desempeña."Estaba trabajando cuando arrancó todo. Hubo un derrame en la puerta del depósito que nos impidió salir y por eso lo hicimos por la ventana. Éramos dos personas porque el resto, gracias a Dios, se encontraban en otro lugar trabajando. Fueron tres explosiones seguidas. Hay que tener en cuenta que estamos en plena zafra y hay mucho alcohol, como unos seis millones de litros", precisó el empleado.